Inauguran las obras de mejora de una calle del casco histórico de Alcúdia

Este viernes se ha llevado a cabo la visita inaugural con motivo de la finalización de las obras de pavimentación y previsión de soterramiento de instalaciones en la calle Quarter de la Cavalleria, en el marco del plan de mejora del Casc Antic de Alcúdia. Al acto han asistido María del Pilar Amate, consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell y la alcaldesa Fina Linares, entre otros representantes municipales.

El coste total de las obras ha sido de 365.142 euros, de las que 360.000 euros han estado subvencionados por el Consell de Mallorca en el marco de la convocatoria de subvenciones plurianuales 2024-2025 para obras de inversión de competencia municipal, adquisición de vehículos e inmuebles para la prestación de servicios municipales.

La obra ha sido ejecutada por Pavimentos Especiales de Mallorca S.L. con un plazo de ejecución de seis meses. Las actuaciones han incluido la retirada del pavimento asfáltico existente y el adoquinado de unos 600 metros cuadrados con piedra mallorquina; la instalación de nuevas canalizaciones para telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado público; la sustitución de la red de agua potable y de las acometidas particulares de los vecinos; así como la eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad y la renovación de las luminarias, sustituyendo las de vapor de sodio por tecnología LED, más eficiente y sostenible.

El Ayuntamiento de Alcúdia tiene el objetivo de dotar a todas las calles del casco histórico de canalizaciones y arquetas que permitan, en un futuro, el soterramiento de las líneas aéreas, recuperando la belleza del patrimonio y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Además, se prevé restringir el tráfico rodado y priorizar a los peatones.