El histórico reloj del ayuntamiento de Sóller vuelve a latir tras su restauración

Después de nueve meses de una minuciosa restauración, el reloj consistorial de Sóller, una pieza patrimonial del siglo XIX, ha regresado a su lugar original en la parte más alta del Ayuntamiento. Esta semana se ha completado su montaje y ahora comienza un periodo de observación de un mes para garantizar que el mecanismo funcione con total precisión. Si todo marcha según lo previsto, estará preparado para dar las doce campanadas de Nochevieja con absoluta fiabilidad.

La historia de este reloj está profundamente ligada a la vida municipal. Originalmente coronaba la fachada del antiguo consistorio hasta su demolición a mediados de los años sesenta del siglo pasado. Tras el derribo, la maquinaria fue desmontada y almacenada en los depósitos municipales, donde permaneció en silencio durante décadas. No fue hasta los años noventa cuando se recuperó, gracias a la voluntad de preservar el patrimonio local, y desde 1997 volvió a marcar el paso del tiempo desde el actual Ayuntamiento.

Pero el reloj sufría múltiples problemas mecánicos y estructurales en los últimos años. Toni y Biel Julià, maestros relojeros de La Brújula de Felanitx, han llevado a cabo la restauración durante nueve meses en su taller. Han reparado ejes deformados, sustituido motores quemados, renovado la instalación eléctrica y reforzado la antigua estructura de madera con otra de hierro para asegurar la estabilidad del mecanismo.

Se han revisado y restaurado las guías de remontaje de los contrapesos, cojinetes, ruedas dentadas, piñones, cadenas de transmisión, muelles, cables y el sistema de desconexión nocturna de las campanas. También se han fabricado piezas nuevas a mano y se ha instalado una estructura auxiliar para los motores de los pesos y la sonería. Todo ello respetando las mejoras introducidas por el maestro relojero Josep Lluís Forteza en la restauración de hace más de 25 años.

Regularidad de las campanadas

Con el mecanismo ya en funcionamiento, los relojeros dedicarán las próximas semanas a ajustar la marcha horaria, comprobar la regularidad de las campanadas y verificar el comportamiento de las piezas nuevas. “Es un trabajo de oficio, que requiere tiempo, paciencia y mucho oído”, explican padre e hijo, satisfechos con el resultado.

Los Julià cuentan con una amplia experiencia en relojes históricos, como el de Cort (conocido popularmente como en Figuera), y los de Montuïri, Ses Salines, Alaró, Lloret, Llucmajor o Felanitx.

El reloj municipal había dejado de funcionar hace unos años tras acumular averías constantes. Su recuperación ha sido posible gracias a la iniciativa promovida por el exregidor de Patrimonio, Juan Antonio Lorente, y una inversión municipal de unos 33.000 euros.

Ahora, el reloj del siglo XIX vuelve a latir renovado, marcando con precisión el paso del tiempo para todos aquellos que alzan la mirada para saber qué hora es.