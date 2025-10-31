El Govern agiliza el polémico parque solar de Talapi, en sa Pobla, y otros cinco proyectos

El Consell de Govern ha declarado de interés estratégico cuatro proyectos fotovoltaicos en Alcúdia, Llucmajor y Sa Pobla y otros dos de almacenamiento energético mediante baterías en Alcúdia. Uno de los proyectos fotovoltaicos que se agilizarán con la declaración del Govern es el que se ubicará en la finca de Talapi, en sa Pobla, una infraestructura polémica por el impacto que, según los vecinos, podría causar a poca distancia de la histórica ‘possessió’, calificada como Bien de Interés Cultural (BIC), ya que las casas están consideradas como uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura señorial del campo mallorquín, con elementos que se remontan al siglo XVI.

Se trata de la agrupación fotovoltaica Juníper Serra, ubicada en las parcelas 1 y 2 del polígono 13 de sa Pobla, que promueve Recap PV Mallorca. La aprobación del proyecto, que también ha recibido el informe favorable del Consejo de la Industria, se notificará al promotor de la instalación y al Ayuntamiento de sa Pobla. El parque fotovoltaico ocupará una superficie total de 185.974 metros cuadrados y la instalación contará con 33.120 paneles solares de 610 Wp cada uno.

El Consell de Govern también ha dado luz verde a la declaración de proyecto de interés estratégico de otros tres proyectos fotovoltaicos. El primero es el de Nou Murterar, su línea de evacuación y la ampliación de la subestación de Biniatria, ubicado en Alcúdia. El proyecto, promovido por Enel Green Power España, ha recibido el informe favorable del Consejo de la Industria conforme a lo establecido por la ley autonómica de proyectos industriales estratégicos.

La primera fase, que no incluye baterías, ocupará una superficie de 93.580 metros cuadrados y contará con 20.046 paneles solares bifaciales de 580 Wp cada uno. El proyecto contempla también la ampliación del edificio actual de la subestación de Biniatria en 50 metros cuadrados. Además, se construirá una línea de evacuación subterránea de media tensión (20 kV) con una longitud de 590 metros desde el centro de transformación CT3 hasta el punto de conexión en la subestación de Biniatria.

También han recibido la declaración de proyecto de interés estratégico los parques fotovoltaicos Llucmajor 1 y Llucmajor 2, que prevén una potencia pico total de 25.324,8 kWp mediante la instalación de 21.408 paneles en el primero y 20.800 paneles en el segundo. El Consejo de la Industria también informó favorablemente sobre este proyecto en la sesión del pasado 23 de septiembre. Ambas plantas ocuparán una superficie de 260.572,66 metros cuadrados.

Por otra parte han sido declarados proyectos industriales de interés estratégico las instalaciones de media tensión BESS Balears 3 y Sant Martí BESS, basadas en sistemas autónomos de almacenamiento de energía mediante baterías, así como sus infraestructuras comunes. Ambos proyectos están ubicados en el polígono de Ca Na Lloreta, en Alcúdia.

El Consejo de la Industria de Balears emitió un informe favorable sobre ambos proyectos en su sesión del 23 de septiembre. Las inversiones están promovidas por las empresas GR Cantabria 5 Renovables, SLU (BESS Balears 3) y Merak Storage 2, SL (Sant Martí BESS). La declaración como proyectos industriales estratégicos conlleva la no sujeción a licencias municipales ni a comunicaciones previas, aunque los promotores deberán abonar al Ayuntamiento de Alcúdia las tasas o impuestos equivalentes.

Asimismo, el Consistorio deberá incorporar la regularización urbanística de las instalaciones cuando revise o modifique su planeamiento, siempre que las obras se ajusten a los proyectos aprobados.

Las declaraciones quedan supeditadas a la obtención de las autorizaciones administrativas previas, a la aprobación de los proyectos de ejecución --que deberán integrar las prescripciones de los informes de las administraciones consultadas-- y a la correspondiente evaluación de impacto ambiental.