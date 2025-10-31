El Club de Vela del Port d'Andratx apela a Prohens para evitar el cierre

La junta directiva del Club de Vela del Port d'Andratx (CVPA) ha hecho pública una carta abierta dirigida a la presidenta del Govern, Mara Prohens, con el objetivo de solicitarle, "en la medida de lo posible", ayuda para evitar de esta forma el posible cierre de la institución "tras casi sesenta años como referente de la náutica deportiva y social, no solo en Balears sino a nivel nacional", apuntan.

"Como sabe, presidenta, el problema nace y se desarrolla por errores de la Administración pública en la gestión del Port d’Andratx, a raíz del concurso de adjudicación de la concesión en 2002", explican en la misiva dirigida a Prohens. "Sin embargo, al final de este largo proceso, quienes sufrirán los efectos de la cadena de incompetencias jurídico-administrativas serán los cientos de ciudadanos, deportistas y trabajadores que conformamos la base social del Club de Vela", añade la junta directiva.

La institución náutica asegura que se siente "desprotegida administrativamente" ante las "continuas embestidas y amenazas de desaparición, como ha ocurrido ya con otros clubes". "Recientemente lanzamos públicamente un SOS a toda la comunidad para salvar este Club, insignia del deporte náutico y social de Mallorca, y queremos agradecer todas las muestras de apoyo recibidas, como las de las federaciones de Vela y Piragüismo de Balears, entre muchas otras", explican en la carta. No obstante, la directiva se muestra decepcionada por la respuesta del Govern. "Esperábamos también que la Administración nos proporcionara un salvavidas, una salida necesaria para evitar la peor opción: el cierre. Y he aquí que lo único que nos llega son los peores nubarrones: la posibilidad de que los pantalanes flotantes se conviertan en fijos para embarcaciones con esloras de más de 12 metros, agotando con ello el espacio para el deporte náutico base", lamentan.

"¿Puede Balears permitirse perder otro club náutico más? En los últimos años han desaparecido o se han transformado en marinas privadas el Club Marítimo de Mahón, el Club Marítimo de Es Molinar de Llevant y el Club Náutico de Ibiza. Cada cierre ha significado la pérdida de espacios abiertos a la ciudadanía, al deporte base y a la formación náutica. Y en el caso de Andratx, supondría además la desaparición efectiva de la vela inclusiva en el archipiélago y de los valores de integración e igualdad que promueve", añade el documento remitido a la presidenta Prohens.

En este contexto, la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, a la que pertenece el club 'andritxol', "ha mostrado su estupefacción ante lo que está sucediendo y ha reclamado a PortsIB que, en las bases de los concursos públicos para la gestión de estas instalaciones, se tenga en cuenta su claro cariz social”, aseguran. No obstante, precisan, "esto no salva la urgencia que acosa al Club de Vela". "Señora presidenta, la solución para evitar que continúe el reguero de cierres todavía está en manos de la Administración pública. Disculpe nuestro atrevimiento, pero la situación es de una gravedad acuciante. De su mano, quedamos a la espera de noticias más positivas que anuncien la supervivencia del Club", concluyen con la esperanza de hallar una solución.