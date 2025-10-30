Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano

Un grupo de vecinos de s'Arenal de Llucmajor que habían acudido al pleno para protestar contra la degradación que, a su entender, sufre esta localidad abandonaron el salón plenario después de que la alcaldesa Xisca Lascolas (PP) no les hablase en castellano.

Un portavoz vecinal aseguró posteriormente que, entre los asistentes a la protesta, había extranjeros que se habían esforzado en hablar en castellano durante sus intervenciones y que, en consecuencia, le pedían la misma actitud a la mandataria municipal.

Estos residentes llevan organizando movilizaciones desde el pasado verano, como concentraciones de protesta y campañas de recogida de firmas, con el objetivo de que el foco de la acción municipal se centre en s'Arenal, algo que, a día de hoy, no sucede, según afirman.

Denuncian el deterioro de calles y parques, la falta de vigilancia policial y el abandono de fachadas. Pese a que reconocen que otra de sus principales reivindicaciones, la deficiente recogida de basura, ha mejorado, reclaman un impulso aún mayor de la limpieza viaria.

Tasa de basuras

Durante el pleno de este miércoles, se debatió igualmente una moción presentada por los socialistas respecto a la tasa de basuras. En un comunicado posterior, el PSOE celebró su aprobación por unanimidad e instó al gobierno municipal "a no realizar ninguna subida de la tasa hasta que no se acredite objetivamente un incremento del coste del servicio y que también se garantice el cumplimiento del contrato de recogida y tratamiento de residuos".

La oposición socialista esgrimió que el Ayuntamiento habría recaudado "un millón de euros más de los bolsillos de los ciudadanos por la tasa de basuras de los últimos seis años", algo que, según remarcó esta formación, habría reconocido la coalición gobernante conservadora.

Los socialistas recordaron que la normativa actual obliga a que lo ingresado en concepto de estas tasas no puede superar el coste real del servicio y esgrimieron que ese cálculo no se ha realizado correctamente.