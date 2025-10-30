Así quedan las líneas de bus entre el aeropuerto de Palma y la Part Forana tras terminar el verano

El aeropuerto de Son Sant Joan quedará conectado con los pueblos de la Part Forana el resto del año. El Govern ha decidido mantener el Aerotib en marcha más allá de la temporada turística, convirtiendo lo que hasta ahora era un servicio estacional en una oferta estable que funcionará de lunes a domingo y a lo largo de todo el día.

Las líneas A11, A33, A43 y A51, las arterias que enlazan el aeropuerto con la Part Forana, estrenarán horarios y recorridos adaptados a la vida fuera de temporada, con el objetivo de acercar Son Sant Joan a los principales núcleos de residentes. Alcúdia, Manacor, Campos y Peguera seguirán conectados con la terminal sin necesidad de recurrir al vehículo privado.

Este compromiso se traduce en entre 26 y 38 expediciones diarias por línea, con frecuencias de entre una hora y una hora y cuarto, según el trayecto.

Así quedan las líneas del Aerotib

Línea A11: Aeropuerto - Calvià

La línea A11, que ya empezó el servicio en temporada baja el pasado diciembre, continuará conectando la zona de Calvià con el aeropuerto, a partir de este sábado. Esta línea tendrá paradas en Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça y Peguera, con una frecuencia media de una hora y quince minutos, con una primera salida a las 4,40 horas de la mañana desde Peguera y la última a las 22,30 horas desde el aeropuerto; y un total de 26 expediciones al día.

Línea A33: Aeropuerto - Bahía de Pollença y Alcúdia

En cuanto a la zona norte, la línea A33 sustituye en la temporada de invierno a la línea A32, con motivo de la modificación del itinerario, y conectará las bahías de Pollença y de Alcúdia con el aeropuerto, a través de un transbordo en las paradas de Alcúdia o del Port d'Alcúdia. Esta línea tendrá paradas en Inca, sa Pobla, Alcúdia y el Port d'Alcúdia, con una frecuencia media de una hora con una primera salida a las 4,15 horas de la mañana desde el Port d'Alcúdia y la última a las 23,35 horas desde el aeropuerto; y ofrecerá 35 expediciones diarias.

Línea A43: Aeropuerto - zona de Llevant

En la zona de Llevant, la línea A43 sustituye a la línea A42, con nuevo itinerario, y conectará esta zona con el aeropuerto, a través de la posibilidad de transbordar en la parada de la estación de tren de Manacor. Esta línea tendrá paradas, que requerirán solicitud previa, en Algaida, Montuïri y Vilafranca. La A43 tendrá una frecuencia media de una hora con una primera salida a las 4,30 horas de la mañana desde Manacor y la última a las 23,25 horas desde el aeropuerto; y un total de 38 expediciones diarias.

Línea A51: Aeropuerto - Campos

La línea A51 dará continuidad al servicio de la temporada de verano, con paradas en S'Arenal, polígono de Son Noguera, Llucmajor y Campos, y continuará con una frecuencia media de una hora con una primera salida a las 4,35 horas de la mañana desde Campos y la última a las 23,40 horas desde el aeropuerto, con un total de 38 expediciones diarias.