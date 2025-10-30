Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pollença reclama el fin de los fondeos incontrolados en la bahía

El pleno aprueba la propuesta de instalar un campo de boyas ecológicas con 168 plazas y a limitar la velocidad de navegación

Embarcaciones fondeadas en el Moll de Pollença, en una imagen de hace varios años. | J. FRAU

Joan Frau

Pollença

El pleno extraordinario celebrado anteayer en el Ayuntamiento de Pollença aprobó una propuesta del equipo de gobierno PSOE-Més mediante la que se reclama a la entidad Ports IB la instalación de un campo de boyas ecológicas en el Moll y la puesta en marcha de distintas actuaciones urgentes para poner fin a los fondeos incontrolados y a la masificación náutica que padece la bahía de Pollença. La oposición (Tots-El Pi, PP y UMP) optó por la abstención con el argumento, entre otros, del conflicto de competencias entre distintas administraciones que afecta al frente marítimo sobre la que se reclaman las actuaciones.

Además, la moción instó al Govern a dotar de presupuesto la ejecución, en 2025, del Pla de Ports de forma coordinada con el Ayuntamiento de Pollença. Se trata de un plan aprobado en 2023 que ya preveía la instalación de un campo de boyas ecológicas en el Moll con una capacidad máxima de 168 embarcaciones, con una inversión prevista de 504.000 euros, y también la creación de una marina seca para 69 barcas y un aparcamiento de remolques.

La corporación municipal solicitó también al ejecutivo que ponga en marcha una serie de actuaciones «directas» antes de la próxima temporada turística, entre las que figuran la limpieza de la zona interior de la bahía de todos los residuos voluminosos y los fondeos mediante ‘muertos’ en desuso y la realización de un inventario detallado de las embarcaciones que incumplen las medidas de seguridad vinculadas a las luces de posición, bandera, matrícula, el nombre de la barca y el seguro de responsabilidad.

Asimismo, otra propuesta aprobada por el pleno consiste en reclamar al Ministerio de Defensa que ponga a disposición de las administraciones autonómicas y locales las naves ubicadas en la base militar del Port de Pollença para utilizarlas como almacén público de embarcaciones que hayan sido retiradas por parte de la administración competente. La oposición cuestiona esta medida al considerar que las naves están ubicadas en una «zona privada y militar».

Por otra parte, también se solicitó un servicio de embarcación de vigilancia de la costa de Pollença que incluya inspecciones sobre los fondeos y un control del cumplimiento de las normas de seguridad y otras medidas que repercuten en la calidad de las aguas del municipio pollencí.

Otras demandas del Ayuntamiento son el desarrollo de parte del anteproyecto de recuperación ambiental de la bahía elaborado por el Imedea sobre la limitación de la velocidad de navegación en la zona interior de la Bahía, así como la limitación de la navegación con motos de agua, y una ampliación de la protección de este enclave marítimo mediante la aprobación del plan de gestión de la zona declarada como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El equipo de gobierno expresó su «preocupación» por el estado de conservación de la bahía y la «sobrecarga» de embarcaciones y ha lamentado la «permisividad» que ha habido en los últimos años.

