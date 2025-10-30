Inca amplía las bonificaciones fiscales para impulsar viviendas asequibles

El Ayuntamiento de Inca modificará las ordenanzas con el objetivo de ampliar las bonificaciones fiscales existentes y crear otros descuentos para impulsar la creación de nuevas viviendas asequibles para los ciudadanos, así como la rehabilitación urbana y las inspecciones técnicas de edificios. Las bonificaciones se aplicarán sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyos descuentos se ampliarán hasta el 95% en unos casos y hasta el 75% en otros.

Así, el Ayuntamiento aumentará del 50% al 95% la bonificación del ICIO para las nuevas promociones de viviendas de protección oficial para “favorecer la creación y rehabilitación de viviendas asequibles”. En estos casos, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ya está bonificado al 50% durante tres años, “el máximo permitido”, precisa la institución municipal.

Las obras incluidas en el Plan de Rehabilitación Urbana tendrán bonificaciones del 75% del ICIO, cuyo descuento actual es del 50%. En este caso, el objetivo es el de “mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la calidad de los barrios consolidados”, explica el Consistorio ‘inquer’.

Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITE) serán otro concepto favorecido por las bonificaciones del ICIO, que como el caso anterior pasarán del 50 al 75% para las actuaciones derivadas de estas inspecciones, “facilitando el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los edificios”.

Por último, la institución municipal creará una bonificación nueva del 95% para los proyectos cooperativos realizados por entidades sociales sin ánimo de lucro destinados a viviendas sociales que también incluyan programas para jóvenes y colectivos vulnerables.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Inca pretende favorecer un “modelo justo de vivienda”, además de “asequible y orientado hacia el futuro”, combinando rehabilitación, protección oficial e iniciativas sociales. “Estas medidas fiscales se suman a la hoja de ruta del Ayuntamiento para fomentar el acceso a la vivienda en Inca”, concluye la institución local.