La Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller inaugura una almazara de vanguardia dedicada en exclusiva al aceite ecológico

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller ha puesto en marcha esta semana su nueva almazara (tafona en catalán), una instalación más moderna y con mayor capacidad que las dos existentes. Este nuevo equipamiento se dedicará en exclusiva a la producción de aceite de oliva ecológico, reforzando la apuesta que la cooperativa inició hace años por impulsar los productos de esta modalidad agrícola.

La adquisición e instalación de la nueva almazara fue un proyecto que comenzó hace tres años, con un presupuesto de 550.000 euros. El 70% de la financiación provino de la Conselleria de Agricultura, a través de los fondos europeos Next Generation.

Así lo destacó el presidente de la Cooperativa, Miquel Gual, durante el acto de inauguración. Gual relató cómo, durante la gestación del proyecto, surgió la necesidad de adquirir una nueva calibradora para cítricos, lo que obligó a desviar unos 100.000 euros, correspondientes al 30% de la aportación que debía realizar la propia institución a la almazara.

Esta situación estuvo a punto de paralizar el proyecto. Sin embargo, el Govern balear insistió en finalizarlo, y la Cooperativa exploró alternativas de financiación. Gual dirigió su mirada hacia los productores de aceite ecológico y logró la implicación de la finca Son Moragues de Valldemossa, que finalmente aportó la cantidad necesaria para culminar la instalación.

El presidente de la Cooperativa quiso extender su agradecimiento al Consell de Mallorca, al Govern y a Son Moragues (representada en el acto por Joe Holles), resaltando la apuesta conjunta de dos instituciones con competencias diferentes y el sector privado por un proyecto procedente del mundo cooperativo.

Joe Holles se posicionó como un firme defensor de la agricultura ecológica y aseguró que "este proyecto es solo el comienzo de nuestra colaboración". También habló sobre la recuperación de cultivos y el aumento del capital agrícola en la Serra de Tramuntana.

Por su parte, el conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Toni Fuster, elogió la trayectoria de Miquel Gual, destacando que "siempre tiene ideas innovadoras" y que ha sido uno de los principales impulsores del distintivo Serra de Tramuntana: "Es la persona que más nos ha ayudado", afirmó.

Finalmente, el conseller de Agricultura, Joan Simonet, se refirió al agricultor como la "pieza clave" de todo el proceso, aunque reconoció que "el cooperativismo agrario es fundamental" para el desarrollo del sector, y felicitó a la cooperativa por la consecución de este proyecto.

La nueva almazara, mucho más moderna y perfeccionada, opera con dos fases, lo que significa que no genera líquidos que deban evacuarse a la depuradora. "En este momento no enviamos nada de alpechines a la depuradora", aclaró Gual.

La instalación cuenta con cuatro batidoras, ofreciendo mayor capacidad de producción. Además, permite regular la velocidad para adaptarla a cada tipo de aceituna, según su nivel de maduración.

Plenamente operativa

La almazara está plenamente operativa desde el pasado viernes. Su menor uso de aire durante el proceso de extracción del líquido del fruto permite elaborar un aceite que conserva mejor las cualidades organolépticas de la oliva: más calidad, más taninos y más sabor. Para Gual, trabajar por un producto de máxima calidad, con las mejores máquinas, es fundamental, para competir con los mejores aceites de Europa. "Somos exportadores", recordó.

La puesta en marcha de la tafona es clave para impulsar el producto ecológico, ya que hasta ahora, cada vez que tenían que producir aceite de estas características, debían realizar una parada, limpiar toda la maquinaria y volver a arrancar, limitando la frecuencia de producción.