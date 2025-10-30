La conexión de bus entre el aeropuerto y la Part Forana estará activa todo el invierno

El Aerotib, el autobús que conecta la Part Forana con el aeropuerto de Son Sant Joan, estará activo durante todo el invierno por primera vez con salidas desde Alcúdia, Manacor, Campos y Peguera. El Govern prestará este año una "oferta regular" de las líneas de autobús Aerotib en la temporada baja, durante todo el día y de lunes a domingo, de forma que "las conexiones de la red de bus interurbano TIB entre los principales núcleos de población residente, en varios municipios de la Part Forana, y el aeropuerto de Palma, se mantendrán durando todo el año", ha explicado este jueves el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, junto a la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y la gerente de CTM, Lluïsa Serra..

Se trata de una de las mejoras más relevantes de este año impulsada por el Govern, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), "gracias a la modificación de las concesiones del servicio de bus, y que permitirá a los usuarios de la red TIB contar con este servicio durante la temporada baja, en los nuevos horarios de la temporada de invierno que entran en vigor este sábado, día 1 de noviembre", ha añadido la Conselleria.

El servicio de las líneas de bus del aeropuerto incorpora también modificaciones de horario y recorrido, para conectar el aeropuerto de Son Sant Joan y los principales núcleos de población residente, como la zona de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor o Campos, en temporada baja, a través de las líneas Aerotib A11, A33, A43 y A51, durante todos los días de la semana.

En total, cada línea ofrecerá entre 26 y 38 expediciones diarias, una oferta regular del servicio Aerotib que "no se había prestado nunca en temporada baja", subraya el ejecutivo, con una frecuencia media de entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos —dependiendo de la línea—, de lunes a domingo. Hasta la fecha, el servicio de líneas Aerotib no se había prestado en temporada baja los últimos cinco años y en los tres anteriores —de 2017 a 2019— se ofreció con pocas expediciones diarias, con líneas que como máximo ofrecían ocho expediciones al día (cuatro de ida al aeropuerto y cuatro de vuelta) o en algunas líneas solo con dos al día (un bus de ida al aeropuerto y uno de vuelta).

Gráfico con las diferentes líneas del bus Arotib. / Caib

La línea A11, que ya empezó el servicio en temporada baja el pasado diciembre, continuará conectando la zona de Calvià con el aeropuerto, a partir de este sábado. Esta línea tendrá paradas en Portals Nous, Palmanova, Magaluf, Santa Ponça y Peguera, con una frecuencia media de una hora y quince minutos, con una primera salida a las 4,40 horas de la mañana desde Peguera y la última a las 22,30 horas desde el aeropuerto; y un total de 26 expediciones al día.

En cuanto a la zona norte, la línea A33 sustituye en la temporada de invierno a la línea A32, con motivo de la modificación del itinerario, y conectará las bahías de Pollença y de Alcúdia con el aeropuerto, a través de un transbordo en las paradas de Alcúdia o del Port d'Alcúdia. Esta línea tendrá paradas en Inca, sa Pobla, Alcúdia y el Port d'Alcúdia, con una frecuencia media de una hora con una primera salida a las 4,15 horas de la mañana desde el Port d'Alcúdia y la última a las 23,35 horas desde el aeropuerto; y ofrecerá 35 expediciones diarias.

En la zona de Llevant, la línea A43 sustituye a la línea A42, con nuevo itinerario, y conectará esta zona con el aeropuerto, a través de la posibilidad de transbordar en la parada de la estación de tren de Manacor. Esta línea tendrá paradas, que requerirán solicitud previa, en Algaida, Montuïri y Vilafranca. La A43 tendrá una frecuencia media de una hora con una primera salida a las 4,30 horas de la mañana desde Manacor y la última a las 23,25 horas desde el aeropuerto; y un total de 38 expediciones diarias.

La línea A51 dará continuidad al servicio de la temporada de verano, con paradas en S'Arenal, polígono de Son Noguera, Llucmajor y Campos, y continuará con una frecuencia media de una hora con una primera salida a las 4,35 horas de la mañana desde Campos y la última a las 23,40 horas desde el aeropuerto, con un total de 38 expediciones diarias.