Un concurso de artesanía, principal novedad de la Fira de Pollença

Un concurso de artesanía en el que el voto popular tendrá el 30% del peso en la decisión final es una de las principales novedades de la Fira de Pollençaque se celebrará el próximo fin de semana (del 7 al 10 de noviembre) y cuyo programa se ha presentado este jueves en el claustro. 'Reflexionam la Fira de Pollença' ha sido el lema escogido para la edición de este año porque "los distintos ejes que la conforman se engloban dentro de un mismo concepto: la reflexión sobre el mundo donde vivimos, hacia dónde queremos ir y qué productos debemos consumir", explica el Ayuntamiento.

Por un lado, la Mostra d'Artesania celebrará su 42ª edición con los puestos de los artesanos y artesanas en el claustro del convento de Sant Domingo. La principal novedad en este ámbito es que se impulsa el Primer Concurs d'Artesania con una parte de jurado especializado y un 30% de voto popular. Así, el público podrá votar por su pieza artesana preferida durante el sábado y domingo de la Fira. El premio, que será de 2.000 euros, se entregará el día del Firó (lunes 10 de noviembre). Además, también se harán talleres artesanos para los escolares, que podrán elaborar decoración de Navidad en madera.

Por otro lado, este año concluye el trienio con Amarar iniciado en 2023 para generar "una reflexión sobre nuestro territorio frágil y amenazado por los fenómenos meteorológicos adversos que provocan catástrofes, como el temporal Juliette de 2023". El proyecto empezó con 'Repensar dissenys, repensar processos', continuó con 'Tocar fusta' y desembocará este año con 'Futur habitable. La muestra, ubicada en la iglesia del Roser (convento de Sant Domingo), se inaugurará el viernes 7 de noviembre. Además de ser una exposición de diseño, "es una declaración sobre cómo éste puede convertirse en un poderoso instrumento medioambiental y de cambio social", apunta el Consistorio. Así, rescata materiales olvidados para potenciar el valioso trabajo de artesanos y diseñadores comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad de producción y consumo.

Otra imagen de la presentación del evento comercial. / Ajuntament

El Ayuntamiento añade que 'Futur habitable' "propone imaginar cómo se puede vivir de una manera más consciente, cercana a la naturaleza y utilizando los materiales de nuestro entorno". La muestra se artcula en tres intervenciones que "conectan materia, arquitectura y vida": El pabellón exterior, la iglesia y el claustro.

Otro de los ejes principales es la Fira pagesa y de producto local, que este año cambia su ubicación debido a la lengua azul, que impide que los animales infectados puedan ser transportados. Las actividades que tenían lugar en la zona de la Cooperativa Pagesa se trasladarán a los alrededores del convento y de los Jardins de Joan March, en una apuesta por los productores locales, espacios gastronómicos, catas y cocina de otoño. Tampoco faltarán las muestras de animales, como el tradicional concurso de gallos.

En cuanto al espacio comercial, se recupera una zona que llevaba algunos años sin ser utilizada: Via Pollentia. Allí se colocarán carpas donde estarán presentes los comercios, negocios y empresas que conforman el tejido empresarial local.

Por último, tampoco faltarán los espacios dedicados a la cultura, el entretenimiento y la tradición que caracterizan las ferias de otoño. En la Plaça Major habrá música, espectáculos, exposiciones, furgotecas (foodtrucks) y ocio; en el claustro, talleres y demostraciones; en la calle Major, y una exposición de los comercios antiguos de esta zona, entre otras atracciones.

Así, la Fira de Pollença "presenta cuatro días muy intensos de actos y actividades para todos los gustos con la voluntad de continuar valorando el producto y la artesanía local, y también de pensar y reflexionar sobre cómo crear un futuro habitable mejor", concluye el Ayuntamiento.