Los casos de violencia machista aumentan un 43% en Manacor

El Ayuntamiento de Manacor ha presentado este jueves la Memoria 2025 del Servicio Municipal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias Machistas (SMVVM) en el marco de la III Mesa de Coordinación celebrada en la Institución Pública Antoni M. Alcover. El acto ha reunido a representantes municipales, institucionales y de servicios especializados, con el fin de analizar la situación actual y definir estrategias conjuntas.

Durante la sesión, se ha informado que el servicio ha atendido a 130 mujeres durante 2025, un 43% más que el año anterior, y ha intervenido en 170 casos de niños expuestos a situaciones de violencia, lo que pone de manifiesto el impacto familiar de estas situaciones y la necesidad de un abordaje integral.

El 87% de los casos (114 de las 130 mujeres) corresponden a situaciones de violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja, mientras que 16 mujeres han sido víctimas de violencia sexual fuera de este entorno, incluyendo casos de trata, prostitución y violaciones. Un 81,5% de las mujeres ha interpuesto denuncia.

Por lo que se refiere al perfil, el grupo más numeroso es el de mujeres de entre 30 y 39 años (46 %), seguido del de 40 a 49 años (23 %) y 19 a 29 años (19 %). La mayoría residen en el núcleo urbano de Manacor (72 %), aunque también se atiende a mujeres de Porto Cristo (13 %), s'Illot (4,6 %) y otros núcleos del municipio.

"Ninguna institución ni servicio puede erradicar la violencia machista de forma aislada. Solo sumando esfuerzos y compartiendo estrategias seremos realmente efectivos. En Manacor queremos un municipio seguro, igualitario y libre de violencias machistas", ha dicho el alcalde Miquel Oliver en su intervención.

Niños afectados y vulnerabilidades

El 56,9% de las mujeres atendidas tienen hijos menores a cargo, mientras que un 4,6% estaban embarazadas. En 31 casos se ha notificado posible maltrato infantil y, en más de dos tercios de estos, el Servicio de Protección de Menores del IMAS ha tenido que intervenir por la gravedad de la situación.

Además, un 25% de las mujeres siguen tratamiento con servicios de salud mental y casi cuatro de cada diez llegan sin una red de apoyo cercana. En materia de vivienda, sólo un 38% vive de alquiler, un 20% reside en habitaciones realquiladas y un 21% ha necesitado alojamiento temporal en centros de acogida.

Los principales retos detectados por el servicio son la carencia de recursos de salud mental, la invisibilidad de los niños víctimas, la barrera idiomática, la saturación de los servicios sociales, la lentitud judicial, el problema de la vivienda y el retroceso en determinadas ayudas públicas para mujeres víctimas de violencia machista.