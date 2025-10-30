El Ayuntamiento de Calvià afirma que en el 'triángulo de Galatzó' no habrá suelo industrial, sino "equipamientos"

El Ayuntamiento de Calvià ha informado este jueves de que el planeamiento vigente “excluye los usos industriales” en el 'triángulo de Galatzó', unos terrenos que, asegura, están calificados como “suelo urbanizable con usos de equipamiento y servicios”. El Consistorio subraya que no habrá naves industriales en este espacio colindante con la urbanización y el Passeig Calvià que discurre en paralelo a la autovía.

En una nota de prensa, el equipo de gobierno de PP y Vox expresa su sorpresa por el hecho de que "el PSOE confunda los usos y también lo haga la comisión creada para la defensa del 'triángulo', que solicita el cambio de un uso industrial que no existe".

El Ayuntamiento indica que mantendrá su “voluntad de diálogo” con los vecinos para definir el futuro de la zona. Según el comunicado municipal, el objetivo del Consistorio es diseñar “un polígono ordenado, con zonas verdes, equipamientos y usos compatibles, evitando molestias a los residentes”.

Pleno municipal

El Ayuntamiento difundió esta nota después del pleno ordinario, en que se debatió una moción del PSOE sobre los futuros usos del 'triángulo de Galatzó'. Al debate asistieron vecinos de este núcleo residencial, con carteles en que se podían leer frases como 'Alcalde, escucha al pueblo'.

La moción instaba al equipo de gobierno a iniciar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que en el 'triángulo de Galatzó' sólo pueda haber vivienda de protección oficial.

Según el texto registrado por el PSOE, es necesario “blindar” este ámbito como suelo urbanizable residencial y evitar que se convierta en zona industrial. La portavoz socialista, Nati Francés, argumentó que la iniciativa responde a la “preocupación vecinal” ante el futuro desarrollo de esta área, de unos 130.000 metros cuadrados.

El grupo socialista recordó que en junio de 2022 se aprobó inicialmente una modificación del PGOU que preveía la construcción de un ecobarrio con diversos equipamientos públicos. Según Francés, ese plan “recogía las demandas del barrio” y su paralización “reabre la puerta a un crecimiento industrial en la zona”.