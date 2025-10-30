Aumentan un 32% las reservas de las boyas ecológicas

Ports de les Illes Balears (PortsIB), organismo dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha cerrado la temporada 2025 con un crecimiento significativo en las reservas de los campos de boyas destinados a la protección de la posidonia. Entre junio y mediados de octubre se han contabilizado 12.960 reservas, frente a las 9.779 de 2024, lo que representa un incremento del 32% en solo un año y más del 230% respecto a 2022.

Estos datos han sido dados a conocer este pasado miércoles por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, acompañado del director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y del gerente de PortsIB, Kico Villalonga, durante una visita a Sant Elm, uno de los campos de boyas de Mallorca.

La tendencia al alza también se refleja en la actividad de la nueva aplicación de reservas, puesta en marcha este año, que ha permitido un registro ágil y centralizado de usuarios y embarcaciones. Hasta el 15 de octubre, 39.068 usuarios y 14.596 embarcaciones se habían dado de alta en el sistema, un 47% más de usuarios y un 48% más de embarcaciones que al inicio de la temporada (26.615 y 9.882, respectivamente).

"El uso de la plataforma digital ha facilitado la gestión y el control ambiental en los fondeos, reduciendo las incidencias y mejorando la experiencia de los navegantes", explica el Govern. En total, se han tramitado 476 cambios de reserva y 971 cancelaciones, cifras que demuestran un alto nivel de rotación y aprovechamiento de las boyas disponibles.

Por otro lado, el número de reservas de amarres en tránsito online en los puertos de gestión directa también mantiene una evolución positiva, con 7.269 reservas registradas hasta el 17 de octubre de 2025, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2024 y consolida la tendencia ascendente de los últimos años.

De cara al próximo verano, el Govern trabaja ya en la creación de tres nuevos campos de boyas para la temporada 2026: en Cala d’Hort (25 boyas) y Porroig (24 boyas), en Eivissa, y en la Illa de l’Aire (21 boyas), en Menorca. Estas nuevas áreas se sumarán a las existentes para reforzar la protección de la posidonia y ordenar los fondeos en zonas de alta presión náutica.

Por otra parte, durante la visita, el conseller Lafuente ha recordado que PortsIB tiene en marcha las obras de rehabilitación y reparación del embarcadero de Cala Lladó, en el municipio de Andratx, adjudicadas por un importe de 966.129,49 euros (IVA incluido) y que tienen prevista su finalización en diciembre de 2025.

El proyecto contempla una rehabilitación integral de la estructura portuaria, con especial atención a las condiciones ambientales del entorno del Parque Natural de Sa Dragonera.