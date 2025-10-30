Unos 1.300 vecinos de Calvià están en la lista del Ibavi para conseguir una vivienda pública de alquiler

Los problemas para conseguir una vivienda asequible en Calvià se rastrean diariamente a pie de calle, en conversaciones de bar, en el trabajo y en los anuncios, muchas veces desesperados, que se publican en redes sociales en busca de un milagro en forma de alojamiento a un precio terrenal. Y esa realidad queda corroborada también en la información oficial del departamento autonómico del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Unos 1.300 vecinos de este municipio de Ponent que tanto ha notado la burbuja inmobiliaria en los últimos años están inscritos en el listado del Ibavi para optar a una vivienda pública en régimen de alquiler. Esta cifra representa casi el 2,5% de la población total del término (53.491 censados, según los últimos datos oficiales) y da una idea de la necesidad de vivienda en Calvià, donde se ha normalizado que una habitación compartida cueste 600 euros mensuales.

“Y esta cifra seguro que es mayor, porque aquí no aparecen los que incumplen los requisitos de un mínimo de cinco años de residencia y unos ingresos mínimos. Tampoco aparecen los que optan a comprar una vivienda social, que están en otro listado”, declara el líder local de Izquierda Unida, Alfonso Rodríguez Sánchez, quien calcula que, en Calvià, hay un déficit de 2.500 viviendas públicas.

“El Ayuntamiento sólo ha cedido suelo urbano público al Ibavi, que se encarga de construir. Actualmente, tiene en licitación 350 viviendas, pero ninguna en Calvià. No sólo eso. Que se ceda la gestión de la vivienda pública a entes externos es una dejación de funciones enorme. El dueño del suelo es el Ayuntamiento, tiene medios para construir y si no lo hace es por cuestiones ideológicas”, argumenta Rodríguez Sánchez, quien asegura que estudian la convocatoria de movilizaciones para protestar por la emergencia habitacional en el municipio.

Precios de pisos de alquiler en Calvià

Para hacerse una idea de la situación del mercado inmobiliario en Calvià, basta con acudir a los informes publicados por algunos portales inmobiliarios. Según informa RealAdvisor, el precio medio del alquiler mensual de un piso en el municipio se sitúa en 2.086 euros. El alquiler del 80% de este tipo de propiedades en el mercado oscila entre 1.053 y 5.969 euros.

Si el análisis se centra en casas, los importes se encarecen aún más. El alquiler mensual para una casa asciende a 7.833 euros al mes. El coste de la mayoría de ellas está entre los 2.298 y los 36.555 euros mensuales, de acuerdo a los informes de RealAdvisor.

La última gran promoción de vivienda social que se ha hecho en Calvià son las 99 VPO de Santa Ponça, cuya tramitación se remonta a la pasada legislatura. Las llaves de estos pisos se entregaron a los inquilinos el pasado verano, después de un largo camino administrativo. Cuando se abrió en su momento el plazo para optar a alguna de estas viviendas, el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Balears contaba con 1.581 vecinos de Calvià inscritos.