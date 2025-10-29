Sant Llorenç suspende por un año las licencias de los clubes de cannabis tras detectar “actividades impropias”

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar impulsa una modificación de su normativa urbanística para restringir los clubes de cannabis en el municipio, después de que, en los últimos meses, se hayan detectado “actividades impropias” en estos establecimientos.

De momento, hasta que culmine este proceso, se ha acordado, durante un periodo máximo de un año, la suspensión de licencias y actos urbanísticos para la instalación y ejercicio de la actividad de estos clubes.

La decisión fue adoptada por el pleno municipal este mes de octubre, tras algunas intervenciones policiales en negocios de este tipo. A principios de mes, por ejemplo, la Guardia Civil del cuartel de Artà y la Policía Local de Sant Llorenç desarticularon en Cala Millor una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, a través de una asociación cannábica. En este negocio, según constató la investigación policial, se podían adquirir hachís y marihuana.

"Tabletas y bellotas de hachís"

Lo que aparentemente era una asociación cannábica, situada cerca de la zona de ocio de Cala Millor, escondía en su interior “una gran cantidad de marihuana” en distintos formatos, como cogollos o “cigarros-porros”, además de “tabletas y bellotas de hachís”, según informó este mes la Guardia Civil en un comunicado para dar cuenta de la intervención.

En declaraciones a este diario, el alcalde Jaume Soler explica que el cambio normativo se debe a la “mala práctica que se estaba realizando” en estos locales. “Las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detectado actividades impropias de acuerdo con la normativa de este tipo de locales”, argumentó Soler, quien añadió que la suspensión de la actividad se ha adoptado durante un año a la espera de que culmine la modificación de las normas subsidiarias “para prohibir este tipo de actividad”.

"No existe una regulación clara"

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento recuerda que “ni a nivel de la normativa estatal ni autonómica existe una regulación clara sobre las asociaciones de consumidores de cannabis” y señala que “tampoco las normas subsidiarias de planeamiento de 1994 previeron este tipo de actividad cuando se regularon los usos urbanísticos”. “Por tanto, se puede entender que existe un vacío regulatorio”, puede leerse en el expediente.

El gobierno municipal considera necesario que el nuevo planeamiento haga una “regulación específica” de estas actividades, aclarando “dónde serían un uso admitido y dónde serían un uso prohibido, ya que son actividades a medio camino entre el uso sociocultural y el uso de salas de reunión”.

La administración municipal recalca que este tipo de locales destinados a “celebraciones o eventos privados no abiertos a la pública concurrencia están sometidos al régimen de control municipal”, ya que son actividades que pueden “generar ruidos, molestias a los vecinos, tránsito de personas y vehículos, además de tenerse que garantizar la seguridad de los participantes en la reunión y que el local tenga las condiciones adecuadas”.

¿Qué es un club de cannabis?

Recogiendo la descripción de su actividad que hace en su web una de estas entidades, se trata de asociaciones de personas mayores de edad y consumidores de marihuana “que se abastecen y distribuyen la marihuana entre sus propios socios en un ámbito privado, círculos cerrados en los que no se alcanza a terceras personas, reduciendo los riesgos asociados a comprar marihuana en ambientes marginales”.

Los socios de un cannabis club, continúan explicando, "realizan un acuerdo colectivo de consumo compartido, de forma que las cantidades correspondan a una previsión de consumo del colectivo, considerando la cantidad de cannabis que consume cada usuario".