Tras la pista de la Xylella | El técnico en sanidad vegetal, Francesc Adrover: “La Xylella fastidiosa es curiosa, se comporta de forma distinta en cada zona”

La Xylella fastidiosa, una de las bacterias más temidas por el sector agrícola, se mantiene arraigada en Baleares excepto en Formentera y en determinadas zonas de la Serra de Tramuntana. El técnico de Sanidad Vegetal del IRFAP (Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears), Francesc Adrover, es el invitado a la Xerrada del mes de APAEMA. El ponente disertará este miércoles por la tarde sobre la situación actual de la Xylella fastidiosa en Baleares y los retos que plantea esta bacteria para el futuro de la agricultura. Preguntado sobre la situación actual, Adrover ha desgranado que, aunque la bacteria está ampliamente distribuida en las islas, su presencia es muy desigual según las zonas. “En Pollença sí que hay, pero en el resto de la Serra de Tramuntana no. Desconocemos el motivo. En Sóller encontramos dos olivos positivos que provenían de un jardín, pero no se detectaron más casos alrededor”, explica. “En el resto de las islas sí está distribuida”. Detalla que la Xylella fastidiosa es una especie bacteriana que se clasifica en distintas subespecies y tipos genéticos (Sequence Types o ST). Concretamente, en Baleares se han identificado varias combinaciones. Por ejemplo, en Mallorca se han hallado las subespecies multiplex (ST7 y ST81), fastidiosa (ST1 que afecta a la viña) y pauca. Esta última, solo se ha hallado en Sencelles. En cambio, en Ibiza está presente la subespecie Pauca (ST80) y multiplex mientras que en Menorca está presente la ST81.

Plantaciones afectadas en Sencelles. / B. Ramon

En Mallorca, la detección más reciente que ha generado preocupación fue la de la subespecie pauca ST53, hallada en una zona muy concreta de Sencelles en 2024. “Es el mismo tipo genético que ha causado graves daños a los olivos en el sur de Italia. Nos preocupa porque es potencialmente agresivo, aunque de momento se mantiene muy localizado”, apunta Adrover. “La mayoría de plantas afectadas son acebuches pero no sabemos cómo se comportará. Es muy curioso porque solo se focaliza en una zona muy concreta y pequeña de Sencelles”. Tras seguir la pista de esta pauca ST53 con infinidad de muestras y análisis, el técnico afirma que están “bastante seguros que solo está en este radio de dos kilómetros de Sencelles”. “Parece que hace un tiempo que está en la zona pero no se ha extendido. Desconocemos la razón. Hay expertos que piensan que cuando las plantas están infectadas por una subespecie es difícil que se infecten con otra pero no lo sabemos con certeza”, justifica. “En el sur de Italia ha sido muy agresiva pero tienen otras variedades de olivo”, matiza.

Afectación

La Xylella daña sobre todo al almendro, al olivo y a la viña. El experto aclara que a la viña le ataca la subespecie fastidiosa. Otras plantaciones afectadas también son la higueras en secano y los ciruelos pero es verdad que en la isla no hay mucha producción. Así, Francesc Adrover reconoce que “la Xylella fastidiosa es curiosa porque se comporta de forma distinta en cada zona”, eso se explica porque “depende del vector”. Por ejemplo, la subespecie pauca puede afectar a los cítricos pero aquí no se han encontrado nunca cítricos afectados. En el sur de Italia, tampoco. En cambio en el América del Sur sí hay. Entre las medidas de control, Adrover insiste en retirar y destruir las plantas infectadas, preferiblemente mediante quema o triturado. También es importante reducir la vegetación espontánea en primavera para evitar la proliferación del vector. “El insecto que la transmite primero vive en la hierba; eliminarla ayuda a reducir el riesgo de infección”, detalla.

Entre los retos a largo plazo, se mantienen activas diversas líneas de investigación para conocer mejor el comportamiento de la bacteria y de su vector. Pero a corto plazo, el experto recomienda reconvertir los almendros de secano a plantaciones de regadío. En el caso de la viña, admite que se puede convivir con la Xylella aunque es importante apostar por las variedades que son más resistentes.