Necesidad de definición y control

Cuando en 1994 Sant Llorenç consolidó sus actuales ‘Normas Subsidiarias’, como es obvio, hizo muchas previsiones y seguramente intentó darles una visión de futuro, pero era muy aventurado pensar que entre las disposiciones fijadas se podría consolidar el consumo de cannabis y sus malos derivados. Pero así ha sido.

Sant Llorenç tiene y administra una porción de Cala Millor, una zona turística propensa, como tantas otras, a excesos que debilitan la seguridad y la salud pública. La Policía Local y la Guardia Civil desarticularon a principios de mes «actividades impropias» en un club de consumidores de cannabis, que no han sido otras que el tráfico de drogas por parte de una organización criminal camuflada tras la mampara de una estructura pensada para servirse del cannabis. A partir de ahí se han disparado muchas alarmas y el Ayuntamiento decide actuar. Lo hace bajo la suspensión de licencias y de actuaciones urbanísticas para esta actividad, de entrada, para el periodo de un año. Todo hace pensar que la intención última es la de acabar prohibiendo los clubes de cannabis para así evitar el coladero de problemas y males mayores.

La buena intención y la voluntad de actuación del gobierno municipal de Sant Llorenç queda clara, pero el asunto es enrevesado y tiene sus matices. La regulación sobre consumo colectivo de cannabis se diluye entre competencias estatales y locales, pero a los ayuntamientos les compete el control de actividades y convocatorias sociales, también el hecho de que no se haga difusión de cuestiones inapropiadas o que deben limitarse a adultos responsables. En consecuencia, se deberá hilar fino para que, quien quiera hacer un uso consciente del cannabis, incluidas sus posibilidades terapéuticas, que ya concretarán los profesionales, pueda hacerlo y de otro lado, es evidente que debe evitarse el coladero de los clubes de cannabis para actividades al margen de la legalidad.

En pocas palabras, se demuestra una vez más que los ayuntamientos y la Administración en general, necesitan ser previsores y, con ello, concretar al máximo los detalles de las normativas que manejan.