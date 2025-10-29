Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca

La tercera cita ferial de Inca es la Fira d’ Època. Así a falta de pocos días para vivir el Dijous Bo, la capital del Raiguer se engalanará durante tres días de un auténtico de ambiente medieval con espectáculos, mercados y propuestas que harán las delicias de pequeños y adultos. Diario de Mallorca ha reunido 10 planes para disfrutar al máximo del fin de semana.

1. Inauguración de Inca Medieval

El pregón inaugural da el pistoletazo de salida al mercado medieval. Bufones, música y personajes de época llenarán las calles de Inca durante el fin de semana regalando una de las estampas más fotogénicas de la feria.

Viernes 31, 18 horas - Plaza de Espanya

2. Nit de les Ànimes

Como cada 31 de octubre, la capital del Raiguer se vuelca en la celebración de la Nit de les Ànimes. Una fiesta llena de bubotes, música y actividades para todas las edades.

Viernes 31, de 18 a 22 horas – Plaza de Mallorca

3. SAU presenta 'Un concert de pel·lícula'

La mítica banda catalana ofrece un espectáculo único con proyecciones cinematográficas en directo. Una experiencia visual y musical.

Viernes y sábado, 21.30 horas – Teatro Principal de Inca

4. El mercado medieval

El corazón de la feria: puestos de artesanía, gastronomía y recreaciones históricas. Pasea entre dragones, caballeros y músicos medievales durante todo el fin de semana.

De viernes a domingo – Itinerante

5. Creativíssim: el salón del DIY

Un paraíso para los amantes de las manualidades, con talleres, exposiciones y actividades para todas las edades. La entrada cuesta dos euros aunque para los menores de 12 años es gratis.

Sábado y domingo, de 9.30 a 20.30 horas – Fàbrica Ramis

6. Espectáculo ecuestre medieval

Caballos, justas y caballeros en una impresionante exhibición gratuita que revive el espíritu de la Edad Media.

Sábado y domingo, 16.30 horas – Plaza de toros

7. Rata Market: arte, diseño y música

Gran mercado de diseño, arte y artesanía. Se trata de un fascinante mercado con artesanía contemporánea, conciertos y talleres. Perfecto para descubrir creadores locales y disfrutar de un gran ambiente cultural.

Sábado y domingo, de 11 a 20 horas – Claustro de Santo Domingo

Muestra de cetrería de 2024. / Joan Frau

8. Cetrería en vivo

Exposición de cetrería a cargo de Águilas Mallorca donde las águilas, los halcones y los búhos protagonizarán una de las actividades más espectaculares de la fira.

Sábado y domingo, exhibiciones a las 12 y a las 17 horas – Plaza de Santa Maria la Major

9. El circo medieval Cucavela

Una propuesta ideal para los más pequeños con yalleres, acrobacias y espectáculos para toda la familia.

Domingo, de 10.30 a 19.30 horas – Plaza del Mercado Cubierto

Espectáculos medievales en Inca en 2024. / Joan Frau

10. Gran cierre con pasacalles y espectáculo de fuego

Bufones, dragones y música acompañan el pasacalles final antes del cierre del mercado. Un broche mágico para despedir la Fira d’Època.

Domingo, desde las 19 horas – Itinerante por el centro de Inca