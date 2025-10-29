Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
La capital del Raiguer celebra este fin de semana la Fira d'Època, una cita que llenará las calles de un auténtico de ambiente medieval con espectáculos, mercados y propuestas que harán las delicias de pequeños y adultos
La tercera cita ferial de Inca es la Fira d’ Època. Así a falta de pocos días para vivir el Dijous Bo, la capital del Raiguer se engalanará durante tres días de un auténtico de ambiente medieval con espectáculos, mercados y propuestas que harán las delicias de pequeños y adultos. Diario de Mallorca ha reunido 10 planes para disfrutar al máximo del fin de semana.
1. Inauguración de Inca Medieval
El pregón inaugural da el pistoletazo de salida al mercado medieval. Bufones, música y personajes de época llenarán las calles de Inca durante el fin de semana regalando una de las estampas más fotogénicas de la feria.
Viernes 31, 18 horas - Plaza de Espanya
2. Nit de les Ànimes
Como cada 31 de octubre, la capital del Raiguer se vuelca en la celebración de la Nit de les Ànimes. Una fiesta llena de bubotes, música y actividades para todas las edades.
Viernes 31, de 18 a 22 horas – Plaza de Mallorca
3. SAU presenta 'Un concert de pel·lícula'
La mítica banda catalana ofrece un espectáculo único con proyecciones cinematográficas en directo. Una experiencia visual y musical.
Viernes y sábado, 21.30 horas – Teatro Principal de Inca
4. El mercado medieval
El corazón de la feria: puestos de artesanía, gastronomía y recreaciones históricas. Pasea entre dragones, caballeros y músicos medievales durante todo el fin de semana.
De viernes a domingo – Itinerante
5. Creativíssim: el salón del DIY
Un paraíso para los amantes de las manualidades, con talleres, exposiciones y actividades para todas las edades. La entrada cuesta dos euros aunque para los menores de 12 años es gratis.
Sábado y domingo, de 9.30 a 20.30 horas – Fàbrica Ramis
6. Espectáculo ecuestre medieval
Caballos, justas y caballeros en una impresionante exhibición gratuita que revive el espíritu de la Edad Media.
Sábado y domingo, 16.30 horas – Plaza de toros
7. Rata Market: arte, diseño y música
Gran mercado de diseño, arte y artesanía. Se trata de un fascinante mercado con artesanía contemporánea, conciertos y talleres. Perfecto para descubrir creadores locales y disfrutar de un gran ambiente cultural.
Sábado y domingo, de 11 a 20 horas – Claustro de Santo Domingo
8. Cetrería en vivo
Exposición de cetrería a cargo de Águilas Mallorca donde las águilas, los halcones y los búhos protagonizarán una de las actividades más espectaculares de la fira.
Sábado y domingo, exhibiciones a las 12 y a las 17 horas – Plaza de Santa Maria la Major
9. El circo medieval Cucavela
Una propuesta ideal para los más pequeños con yalleres, acrobacias y espectáculos para toda la familia.
Domingo, de 10.30 a 19.30 horas – Plaza del Mercado Cubierto
10. Gran cierre con pasacalles y espectáculo de fuego
Bufones, dragones y música acompañan el pasacalles final antes del cierre del mercado. Un broche mágico para despedir la Fira d’Època.
Domingo, desde las 19 horas – Itinerante por el centro de Inca
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
- Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja
- Vecinos de Sóller plantean recuperar el peaje del túnel para frenar la masificación turística
- El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían
- El GOB denuncia al Ayuntamiento de Sóller por utilizar grava reciclada en aparcamientos en rústico
- El camino de Santiago desde Mallorca: Presentan el trazado de la nueva ruta senderista
- Dueños de viviendas vacacionales de Sóller declaran la guerra al Ayuntamiento por el posible aumento de la tasa de basuras
- Crece el malestar contra una futura planta de baterías de litio en suelo rústico de Pollença