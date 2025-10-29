Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iniciativa

Alumnos de primaria y mayores de la Llar de Calvià conviven por una mañana para reforzar lazos intergeneracionales

Han participado alumnos del CEIP Ses Quarterades y usuarios de la Llar de Calvià

En el encuentro intergeneracional de Calvià vila de este miércoles, mayores y niños han pintado juntos

En el encuentro intergeneracional de Calvià vila de este miércoles, mayores y niños han pintado juntos / Juan Luis Iglesias

Redacción Part Forana

Juan Luis Iglesias

Calvià vila ha acogido este miércoles la primera jornada del proyecto intergeneracional que conecta a los usuarios de la Llar de Calvià con los alumnos del CEIP Ses Quarterades.

En el encuentro, han participado 12 mayores de la residencia de mayores y 35 alumnos de quinto (18 participantes) y sexto (17 participantes) del CEIP Ses Quarterades. La iniciativa ha sido impulsada por el IMEB (Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas) en colaboración con otras áreas municipales.

«Esto que iniciamos hoy —ha dicho el alcalde Juan Antonio Amengual a los alumnos— es el principio de algo importantísimo, la relación de dos generaciones de lo que saldrá algo muy bonito. Podéis volver a la Llar, también vuestros compañeros de otros cursos. Se tomará ejemplo de vosotros».

Alumnos del CEIP Ses Quarterades y usuarios de la Llar han compartido una mañana de actividades en Calvià vila

Alumnos del CEIP Ses Quarterades y usuarios de la Llar han compartido una mañana de actividades en Calvià vila / Juan Luis Iglesias

Con anterioridad ya se han llevado iniciativas similares en es Generador —el centro dinamizador de los jóvenes del municipio— y en el Museo del parque Arqueológico del Puig de sa Morisca de Santa Ponça.

"Les aporta felicidad"

Fina Riera, psicóloga de la Llar, ha incidido en cómo benefician estos encuentros a los residentes: «Las iniciativas de niños, de movimiento… Todo esto son actividades les aportan felicidad. Pueden recordar etapas por las que ya han pasado y compartir memorias y experiencias».

Noticias relacionadas y más

La jornada ha concluido con una tradicional buñolada, un espacio de convivencia informal que ha permitido el intercambio de anécdotas y risas entre ambas generaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
  2. Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja
  3. Vecinos de Sóller plantean recuperar el peaje del túnel para frenar la masificación turística
  4. El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían
  5. El GOB denuncia al Ayuntamiento de Sóller por utilizar grava reciclada en aparcamientos en rústico
  6. El camino de Santiago desde Mallorca: Presentan el trazado de la nueva ruta senderista
  7. Dueños de viviendas vacacionales de Sóller declaran la guerra al Ayuntamiento por el posible aumento de la tasa de basuras
  8. Crece el malestar contra una futura planta de baterías de litio en suelo rústico de Pollença

Alumnos de primaria y mayores de la Llar de Calvià conviven por una mañana para reforzar lazos intergeneracionales

Alumnos de primaria y mayores de la Llar de Calvià conviven por una mañana para reforzar lazos intergeneracionales

No habrá tren entre la estación Intermodal y el Pont d'Inca Nou los días 8 y 9 de noviembre por obras

No habrá tren entre la estación Intermodal y el Pont d'Inca Nou los días 8 y 9 de noviembre por obras

Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca

Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca

MÉS denuncia deficiencias en el sistema de recogida de basuras puerta a puerta de Marratxí

MÉS denuncia deficiencias en el sistema de recogida de basuras puerta a puerta de Marratxí

El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”

El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”

Necesidad de definición y control

Necesidad de definición y control

Cómo inscribirse al Open Truc Mallorca 2025: fechas, precio y requisitos para participar en el gran torneo insular del juego de cartas

Cómo inscribirse al Open Truc Mallorca 2025: fechas, precio y requisitos para participar en el gran torneo insular del juego de cartas

Vuelve el Open Truc Mallorca: centenares de jugadores lucharán en los pueblos de toda la isla para ganar el torneo insular del popular juego de cartas

Vuelve el Open Truc Mallorca: centenares de jugadores lucharán en los pueblos de toda la isla para ganar el torneo insular del popular juego de cartas
Tracking Pixel Contents