Alumnos de primaria y mayores de la Llar de Calvià conviven por una mañana para reforzar lazos intergeneracionales

Calvià vila ha acogido este miércoles la primera jornada del proyecto intergeneracional que conecta a los usuarios de la Llar de Calvià con los alumnos del CEIP Ses Quarterades.

En el encuentro, han participado 12 mayores de la residencia de mayores y 35 alumnos de quinto (18 participantes) y sexto (17 participantes) del CEIP Ses Quarterades. La iniciativa ha sido impulsada por el IMEB (Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas) en colaboración con otras áreas municipales.

«Esto que iniciamos hoy —ha dicho el alcalde Juan Antonio Amengual a los alumnos— es el principio de algo importantísimo, la relación de dos generaciones de lo que saldrá algo muy bonito. Podéis volver a la Llar, también vuestros compañeros de otros cursos. Se tomará ejemplo de vosotros».

Alumnos del CEIP Ses Quarterades y usuarios de la Llar han compartido una mañana de actividades en Calvià vila / Juan Luis Iglesias

Con anterioridad ya se han llevado iniciativas similares en es Generador —el centro dinamizador de los jóvenes del municipio— y en el Museo del parque Arqueológico del Puig de sa Morisca de Santa Ponça.

"Les aporta felicidad"

Fina Riera, psicóloga de la Llar, ha incidido en cómo benefician estos encuentros a los residentes: «Las iniciativas de niños, de movimiento… Todo esto son actividades les aportan felicidad. Pueden recordar etapas por las que ya han pasado y compartir memorias y experiencias».

La jornada ha concluido con una tradicional buñolada, un espacio de convivencia informal que ha permitido el intercambio de anécdotas y risas entre ambas generaciones.