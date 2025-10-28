Economía
Cómo conseguir los vales que da Calvià para comprar en comercio local
La iniciativa comienza el próximo uno de diciembre y bastará con que los interesados que sean empadronados en Calvià acudan con su DNI a algún establecimiento adherido a la campaña
A partir del 1 de diciembre de 2025, las personas mayores de 16 años empadronadas en el municipio de Calvià podrán acudir a un establecimiento comercial adherido a la campaña y disfrutar de los descuentos, según consta en la página web que ofrece la información de la iniciativa (calvialovale.com).
Los usuarios interesados en los vales solo tendrán que acudir al establecimiento con su DNI o NIE. Será el comercio quien verificará la identidad y la residencia del interesado y tramitará los vales correspondientes.
Cada vale de descuento tiene un valor de 10 euros sobre una compra mínima de 20 euros. Cada persona puede obtener un máximo de 4 vales de descuento, que pueden usarse en una única compra o establecimiento, o repartirse entre diferentes compras y establecimientos adheridos.
Comercio minorista
La convocatoria está dirigida a comercios minoristas de Calvià gestionados por autónomos, microempresas o pequeñas empresas. Se busca centrar el apoyo en el negocio de proximidad, por lo que se excluyen las grandes cadenas y los locales con una superficie superior a 400 metros cuadrados, según explicó el Ayuntamiento en una nota.
Además, podrán participar restaurantes, bares y cafeterías regulados por la Ley de Turismo de Balears.
