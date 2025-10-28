Sóller congela el IBI para 2026 y mantiene las bonificaciones a las placas solares

El pleno del Ayuntamiento de Sóller ratificó ayer por unanimidad de toda la corporación mantener congelado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante el ejercicio de 2026. Al mismo tiempo, acordó prorrogar un año más la aplicación de las bonificaciones del 15% en este tributo para aquellos ciudadanos que tengan instaladas placas fotovoltaicas.

De este modo, durante el ejercicio de 2026 la contribución urbana se mantendrá en el 0’63% del valor catastral de los inmuebles situados en zona urbana. En el caso de edificaciones en rústica se tributará por un 0’78% mientras que las construcciones especiales lo harán al 0’95%.

La concejala de Hacienda, Andrea Pomar, recordó que la contribución “es la principal fuente de ingresos” para el Ayuntamiento, un argumento compartido por el resto de portavoces municipales. El portavoz socialista ha calificado el IBI como un “impuesto caro” y abogó por su bajada, mientras que Laura Celià, de Més per Sóller, afirmó que “se pierde una oportunidad porque la presión fiscal podría regular el acceso a la vivienda”.

Paneles solares

Desde Seny y el PP, Sebastià Aguiló y Carlos Darder, se centraron en defender que se prorroga la bonificación a las instalaciones fotovoltaicas, a la vez que la concejala de Hacienda advirtió que “no subimos el IBI, pero cada vez tenemos que hacer frente a unos servicios y suministros más caros, por lo que no incrementar este tributo es todo un reto”.

En la sesión asistió como público el futuro concejal del PP Lluís Cerezo. De hecho, se dio cuenta a la corporación de la dimisión de Juan Antonio Lorente, del cual todos los portavoces elogiaaron tanto su persona como su trayectoria dentro del consistorio.