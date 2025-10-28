El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”

“El producto local de Mallorca y de Baleares es buenísimo, pero las cosas buenas no se venden porque sí. Hay que ser capaces de comunicar y de enamorar al cliente”. Con esta reflexión, Roger Gotarredona, el consultor y profesor de marketing de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha resumido el espíritu de la I Jornada Formativa de Introducción al Marketing Agroalimentario “Màrqueting amb arrels”. El encuentro celebrado este lunes tuvo como objetivo acercar las herramientas del marketing a los productores locales, muchas veces alejados de estas dinámicas por la idiosincrasia de sus empresas, es decir, empresas familiares pequeñas. “Debemos ser capaces de enamorar al cliente. El mercado es soberano y, ante tantas opciones, el producto local debe tener un valor añadido. Debemos hacer marcas que enamoren”.

La jornada “Màrqueting amb Arrels”apuesta por reforzar la competitividad del sector primario a través del marketing. Concebida como una formación práctica, ha dotado a los asistentes de herramientas para comunicar mejor el valor de sus productos, mejorar su comercialización y conectar más eficazmente con los consumidores, fomentando la profesionalización, la innovación y la creación de redes en un mercado cada vez más exigente. En definitiva, el objetivo es que “el sector deje atrás la gestión por impulsos y adopte una estructura, una buena estrategia y un plan a largo plazo. No basta con tener Instagram, hay que conocer el público objetivo, saber dónde está y cómo dirigirte a él”, matiza Gotarredona.

El experto ha razonado que el sector agroalimentario balear ha trabajado históricamente sin una planificación clara en materia de comunicación o de marca. Por eso, esta jornada quiso ser “una primera degustación de conceptos fundamentales: desde cómo transformar el valor del producto del campo en una propuesta de mercado competitiva, hasta cómo construir una marca sólida o elaborar un plan de marketing estructurado.

Especialistas

La formación contó con ponencias de especialistas como el catedrático de la UIB, Joan Garau, que contextualizó los principios del márketing aplicado al sector o Edgar J. Sabina del Castillo, profesor de márketing de la Universidad Europea de Canarias, que abordó la importancia de construir una marca sólida, que conecte con la emoción del consumidor. El presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual, habló de la investigación de mercados y de claves para conocer quién te compra. El director de Comunicación de Riu Hotels, Albert Puig, se centró en ofrecer las claves para comunicar y hacer visible el valor de tu producto a través del relato, la imagen y las redes sociales. Gotarredona, por su parte, enseñó a los asistentes a elaborar un plan estratégico de marketing. “Se trata de pasar de la improvisación constante a planificar con método, marcar objetivos claros y tener indicadores de rendimiento”, explicó. Entre los ejercicios propuestos destacó el ‘elevator speech’, un concepto que invita a todos los miembros de una organización a saber explicar en apenas 15 segundos quiénes son y qué ofrecen, para garantizar la coherencia y el alineamiento interno.

El éxito de la convocatoria fue rotundo ya que las plazas se agotaron. Productores y gerentes de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas participaron en esta formación práctica con una misma inquietud: aprender a llegar mejor al consumidor.