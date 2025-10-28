El pregonero de Inca, Bartomeu Bauçà Arrom: "El Dijous Bo es una tradición que he vivido toda mi vida"

Bartomeu Bauçà Arrom será el pregonero del Dijous Bo 2025. Comprometido con la vida social y deportiva de Inca, Bauçà ha sido uno de los grandes impulsores del baloncesto en la ciudad: en 2012 participó en la creación del Club Bàsquet Ciutat d’Inca, del que ha sido presidente durante doce años, y también es uno de los fundadores del Club Bàsquet Dijous Bo, una entidad que lleva con orgullo el nombre del día más importante de Inca. Su trayectoria deportiva y social le ha llevado asimismo a ocupar cargos de responsabilidad, como la vicepresidencia de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears y su participación como patrono de la Fundació FEBIB 1935, entidad que promueve el aspecto solidario y humano del baloncesto en las islas. El pregonero ha asegurado sentirse “muy sorprendido y emocionado” por el encargo. “Fue una gran sorpresa cuando el alcalde me lo propuso. Es un orgullo y un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años en el club y en la ciudad. Solo subiré yo al escenario, pero el mérito es de toda la junta directiva y de todas las personas que han trabajado conmigo. Lo siento como un reconocimiento colectivo”, explicó. “Es un honor ser el pregonero del Dijous Bo, espero estar a la altura”, ha confesado Bartomeu Bauça.

Ya no forma parte de la junta directiva del club. “El año pasado di un paso al lado, aunque lógicamente sigo aquí para lo que me necesiten”, razona. Explica que mantiene su vínculo como socio y colaborador. “El baloncesto me ha dado mucho. Era como una deuda: disfruté durante muchos años con mi hijo, fui entrenador, y cuando el Club Bàsquet Inca tuvo problemas, dimos un paso al frente para sacarlo adelante”, recuerda.

Sobre el Dijous Bo, Bauçà confiesa vivirlo intensamente desde siempre: “Es una tradición que he vivido toda mi vida. Tengo 54 años y guardo muy buenos recuerdos de todas las etapas de mi vida, porque es una feria que se adapta a cualquier edad. Los inquers la esperamos con ilusión cada año”. Apasionado del campo, admite que la parte ganadera y agrícola es su favorita: “Me encanta todo lo relacionado con los animales y la maquinaria, aunque cualquier rincón del Dijous Bo tiene su encanto”. También reconoce que, en los últimos años, el Dimecres Bo ha ganado peso entre los inquers: “Lo sentimos como más nuestro, porque hay menos gente y podemos empezar la fiesta un día antes ya que empezamos con una comida con los amigos. Es una manera de alargar la feria y disfrutarla más”.

El pregón del Dijous Bo marca el inicio de los actos más esperados de la fira de les fires, una de las celebraciones más emblemáticas de Mallorca. Tras la lectura del pregón el próximo viernes 7 de noviembre a las 20.30 horas en el Teatre Principal de Inca, los asistentes podrán disfrutar de una velada musical con el Orfeó l’Harpa d’Inca y el quinteto de la Orquestra de Cambra de Mallorca, acompañados por José Manuel Sánchez y Aina Campaner.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que “Bartomeu Bauçà representa como pocos el espíritu del Dijous Bo: el esfuerzo, el compromiso, la ilusión y el orgullo de ser de Inca. Es un inquer muy querido, especialmente vinculado al tejido deportivo, y estoy convencido de que nos ofrecerá un pregón lleno de sentimiento y amor por nuestra ciudad”.