El portavoz de Seny i Sentit en el Ayuntamiento de Sóller, Sebastià Aguiló, ha denunciado la presencia de una placa de hierro mal fijada en la calzada del túnel de Sóller, que, según ha explicado, supone un riesgo evidente para los conductores, especialmente para los motoristas.

Aguiló ha alertado de que una de las tuercas que sujetan la pieza al pavimento se ha aflojado y que la plancha se mueve cuando pasan los vehículos. "Esto que veis es de hoy mismo. Lo del túnel de Sóller no es normal", ha criticado el concejal, que considera que la situación "pone en peligro a los más débiles, como siempre, los que vamos en moto". Además de haberse aflojado la tuerca, el tornillo supone un peligro para los conductores al ser un elemento punzante que podría perforar los neumáticos de los vehículos.

El portavoz también ha lamentado "la incomodidad" que provoca el cierre nocturno del túnel hasta mediados de noviembre, mientras el Consell de Mallorca lleva a cabo trabajos de mantenimiento y mejora de la seguridad. "Además de la molestia que nos crea el cierre del túnel por las noches durante un mes y medio, nos crea un peligro grave durante el día", ha añadido.

Peligro en el túnel de Sóller: una placa suelta amenaza a los motoristas / Joan Mora

Sebastià Aguiló ha aprovechado para criticar la "inoperancia e incompetencia del Consell" en la gestión de este tramo y ha anunciado que próximamente también denunciará "el desastre de asfalto" existente entre la boca sur y la entrada de Sóller. El pavimento de esta carretera, sometido a un intenso tráfico de vehículos, ha sufrido un importante desgaste con la aparición de baches y deformaciones de la calzada, lo que también representa un peligro para los conductores. En especial para aquellos que circulan en motocicleta, ya que el mal estado afecta a la estabilidad de estos vehículos.