Deià pierde su paisaje agrario con el 60% del municipio convertido en bosque y una sola explotación

El municipio de Deià vive un momento decisivo respecto al futuro de su territorio y la conservación de su patrimonio agrario y forestal. Según la 'Diagnosi del sector agrari de Deià', encargada por el Ayuntamiento a APAEMA (Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca), en tan solo siete décadas el pueblo ha pasado de un paisaje agrícola vivo y equilibrado a un territorio dominado por el bosque y con un sector primario en claro retroceso.

El estudio revela que entre 1956 y 2024 la superficie agrícola se ha reducido un 40%, mientras que la forestal se ha duplicado. Actualmente, el 60% del término municipal está cubierto de bosque o garriga, y solo un 25% mantiene actividad agraria. El tradicional mosaico de olivares, pastos y huertos (que durante siglos definió el carácter del municipio) ha ido desapareciendo por el abandono de tierras y la falta de relevo generacional.

Según el Registro Interinsular Agrario, Deià cuenta con 35 explotaciones, pero solo una es profesional. La mayoría son pequeñas fincas gestionadas por personas de edad avanzada, muchas veces con fines de autoconsumo o mantenimiento del paisaje. El 54% de los titulares son mujeres, aunque la mayoría supera los 60 años. El informe también subraya que casi la mitad de las tierras cultivables están en régimen de alquiler, lo que evidencia la fragmentación y la inseguridad en la tenencia de la tierra.

El olivar, el predominante

El olivar sigue siendo el cultivo predominante, representando el 35% de la superficie agraria útil. Sin embargo, su rentabilidad es limitada debido a la dificultad de acceso, los altos costes de mantenimiento de las ‘marjades’ y la escasez de mano de obra especializada. Los pastos, que ocupan más del 50% de la superficie agraria, cumplen sobre todo una función paisajística y de prevención de incendios.

El informe incorpora testimonios de agricultores y residentes, que señalan como principales problemas la falta de agua, el aumento de las temperaturas, el coste de mantener los ‘marges’ y estructuras tradicionales, así como la presión urbanística ligada al turismo. A pesar de ello, hay consenso en que el municipio aún tiene potencial para reactivar el sector mediante proyectos de producción ecológica, gestión forestal sostenible y circuitos cortos de comercialización.

Otro aspecto clave es el valor ambiental del municipio: más del 90% del término de Deià está protegido bajo distintas figuras (ANEI, ZEC, ZEPA y el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana).

El documento, que combina datos estadísticos, cartografía y entrevistas, concluye que es urgente definir una estrategia colectiva para el futuro del territorio. “Deià es consciente de su patrimonio agrario, pero carece de un modelo económico que permita vivir de él”, señala el informe.

Con estos resultados, el Ayuntamiento prevé utilizar el diagnóstico como base para un plan de acción local que reactive el sector agroforestal. Los objetivos incluyen fomentar la formación agraria, facilitar el acceso a la tierra, impulsar la certificación ecológica y promover la colaboración entre propietarios, agricultores e instituciones.