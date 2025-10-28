El conseller de Agricultura, Joan Simonet: "El sector agroalimentario de Baleares es un ejemplo de calidad, esfuerzo y autenticidad"

La Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local ha celebrado este lunes la I Jornada Formativa de Introducción al Marketing Agroalimentario, bajo el título 'Marketing con raíces' y con el objetivo de impulsar la competitividad y la proyección del producto local. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha inaugurado el evento, que se ha celebrado en el Espacio de Conferencias Francesc Quetglas, en Palma. El objetivo de la actividad es acercar las herramientas del marketing al sector agrario y agroalimentario para ayudar a los productores locales a mejorar la comercialización de sus productos, reforzar su identidad de marca y conectar de manera más directa con los consumidores. En este sentido, Simonet ha destacado que el sector agroalimentario balear es "un ejemplo de calidad, esfuerzo y autenticidad", y que "debe disponer de las herramientas necesarias para comunicar estos valores en un mercado cada vez más competitivo y digital". A su parecer, el futuro del campo pasa también por la capacidad de los productores de transmitir la historia y el origen de sus productos, así como "aprender a vender a precios competitivos para asegurar y garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias".

Un momento de las jornadas celebradas este lunes. / Cai

"Nuestro campo y nuestra industria agroalimentaria producen alimentos de gran calidad, pero a menudo no obtienen el reconocimiento que merecen", ha señalado, agregando que, por ello, es "esencial" aprender a comunicar mejor, a explicar la historia que hay detrás de cada producto y a conectar emocionalmente con el consumidor". Para Simonet, el futuro del sector pasa no solo por la sostenibilidad y la innovación, sino también por la profesionalización en la manera en que se da a conocer y compite en un mercado globalizado.

La jornada ha contado con la participación de más de un centenar de personas entre agricultores, ganaderos, elaboradores y representantes de entidades del sector que han participado en diferentes ponencias en la comunicación, la identidad y la digitalización como ejes estratégicos para mejorar la competitividad del producto local.

Así, Joan B. Garau ha abierto la sesión con la ponencia "'Del campo a la marca: las bases del marketing agroalimentario' y, después, Edgar J. Sabina del Castillo ha desarrollado la conferencia 'Identidad y valor de tu producto: diferenciarse para ganar', en la que ha explicado la importancia de transmitir autenticidad como estrategia de diferenciación.

Tras un desayuno con producto local, Miquel Gual ha ofrecido la ponencia 'Conocer quién te compra: claves para entender el mercado y el consumidor', centrada en la necesidad de adaptar la comunicación a las nuevas tendencias de consumo.

Seguidamente, Albert Puig ha abordado el tema 'Comunicar y seducir con tu producto: de la tierra a la comunicación', en el que ha destacado el valor de la emoción y la coherencia en el relato de marca.

Finalmente, Roger Gotarredona ha cerrado la jornada con la sesión práctica 'Del concepto a la acción: crea tu plan de marketing paso a paso', que ha ofrecido una guía metodológica para aplicar el marketing de manera efectiva en pequeñas explotaciones y empresas agroalimentarias.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que esta jornada "supone un paso más en la profesionalización del sector, integrando la innovación, la comunicación y el marketing como herramientas clave para reforzar la identidad del producto local y garantizar su presencia dentro y fuera de las islas".

Cabe recordar que esta iniciativa forma parte del Plan de Promoción del Producto Local 2025-2027, financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).