Calvià ofrece a sus vecinos 250.000 euros en vales para comprar en comercio local

El Ayuntamiento de Calvià, a través del área de Comercio, ha anunciado una nueva campaña de promoción del comercio local ('Calvià lo Vale'), que busca incentivar el consumo entre los residentes mediante la distribución de vales de descuento.

Los negocios interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 12 de noviembre. Este año se incrementa el número de vales disponibles para residentes, según informó el Consistorio, que señaló que el presupuesto total es de 250.000 euros.

Los residentes de Calvià mayores de 16 años podrán beneficiarse de hasta 4 vales de descuento por persona, valorados en 10 euros cada uno. Estos vales se aplicarán a compras mínimas de 20 euros en los establecimientos participantes. Así, por cada 10 euros aportados por el Ayuntamiento se conseguirá una venta de 20 euros para los comercios.

Se pondrán a disposición de los residentes 25.000 vales de canje directo en los comercios adheridos. La campaña se centra en el periodo de compras navideño. Comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026 o fecha en la que se agoten los vales.

La iniciativa cuenta con la colaboración técnica de la Cámara de Comercio de Mallorca. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha asegurado: «Se trata de una apuesta por el comercio local que al menos generará medio millón en ventas. En años anteriores se agotaron los vales y confiamos en repetir el éxito».