Bunyola, con alquileres medios de 1.400 euros, cede un casal de 1910 para construir pisos sociales para jóvenes

El Ayuntamiento de Bunyola ha cedido de forma gratuita el antiguo Casal de Entidades Ciudadanas, un edificio cuya construcción data de 1910, al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de pisos sociales destinados a jóvenes.

El acuerdo fue adoptado este mes por un pleno extraordinario municipal, lo que desde el gobierno municipal presidido por la alcaldesa Marian Serralta (PP) se valoró como un “avance significativo para facilitar el acceso a la vivienda y dar respuesta a una de las principales necesidades del municipio”.

Bunyola aúna varios factores que han contribuido a que sea una de las localidades de Mallorca que más se ha revalorizado en los últimos años, como su cercanía con Palma, su tranquilidad como pueblo y su ubicación en plena Serra de Tramuntana.

La construcción que se cede al Ibavi data de principios del siglo veinte, está ubicada en el Carrer Creu número 23 y cuenta con una superficie construida de 504 metros cuadrados, según consta en el expediente de cesión gratuita del inmueble, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB).

Aún no está hecho el proyecto

El anuncio municipal no detalla por ahora el número exacto de viviendas previstas, plazos de ejecución o criterios de acceso, a la espera de que se realice el correspondiente proyecto. En el expediente de aprobación inicial, consta que se trata de una finca urbana que está inscrita en el inventario de bienes del Ayuntamiento y que presenta la calificación jurídica de bien patrimonial.

La realidad inmobiliaria en Bunyola es un reflejo de lo que sucede en otros municipios de la isla, donde el precio de la vivienda se ha encarecido notablemente en los últimos años. En este caso, según datos recogidos del portal especializado RealAdvisor, el precio medio de un piso en venta en Bunyola ronda los 453.000 euros. El precio de venta del 80% de las propiedades oscila entre 229.255 y 1,3 millones de euros.

Respecto a las casas, el importe medio en el mercado asciende a 3,2 millones de euros. La mayoría de las casas en venta cuestan entre 937.012 y 14,9 millones de euros, según la información recogida en RealAdvisor.

Si el análisis pone el foco en el alquiler, los datos son igualmente reveladores. Para una casa, el arrendamiento medio mensual es de 13.362 euros, mientras que, en el caso de los pisos, es de 1.427 euros.

Cesión de solares

La iniciativa del Ayuntamiento de Bunyola se enmarca en un contexto de proliferación de cesiones de solares y equipamientos por parte de administraciones municipales al Ibavi, como la realizada por Sóller, que ha cedido el antiguo cine Fantasio, con el objetivo de construir una docena de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler.

La promoción contará con una inversión de 2,8 millones de euros y se prevé el inicio de las obras para el primer trimestre de 2026. La intervención conservará la fachada y numerosos elementos originales del cine, construido en 1935 y remodelado en 1953.