El PSOE de Alaró denuncia que la falta de mantenimiento en las calles es «insostenible»

El PSOE de Alaró denuncia que el pueblo «sufre desde hace demasiado tiempo una situación insostenible en lo que se refiere al mantenimiento de sus vías públicas» y asegura que «esta carencia no es fruto de la casualidad, sino de la mala gestión y la falta de planificación por parte del equipo de gobierno municipal».

A su entender, el Ayuntamiento «ha sido incapaz de dar respuesta a una necesidad básica: tener calles seguras y bien mantenidas». «Mientras otros municipios invierten de forma constante en mantenimiento, Alaró ha quedado atrás, con una partida presupuestaria para 2025 claramente insuficiente y ridícula», añaden. "Ahora, a toda prisa, el propio Ayuntamiento reconoce su falta de previsión y lleva al próximo pleno una propuesta para incrementar la partida destinada a mejoras en un 150%, una decisión que llega tarde y pone de manifiesto lo que ya advertíamos: no se puede gestionar a un pueblo con improvisación", concluyen los socialistas.

El grupo municipal propone la creación de un plan anual de mantenimiento preventivo de calles y aceras, con un calendario público y transparente; una evaluación técnica rigurosa para priorizar las actuaciones más urgentes y evitar desperdicio de recursos; la participación ciudadana para detectar incidencias y establecer canales ágiles de comunicación con el Ayuntamiento; y una gestión eficiente del presupuesto, que no deje las inversiones básicas para el último momento del año. "Queremos un Alaró cuidado, seguro y digno, donde la gestión municipal esté al servicio del bienestar de todos. No se trata sólo de asfaltar, sino de planificar, mantener y amar a nuestro pueblo como se merece", afirma el PSOE local.