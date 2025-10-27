Pollença se estanca en la inclusión de nombres de mujer en calles y edificios

Una comisión mixta formada por entidades cívicas, expertos y representantes del Ayuntamiento trabaja desde hace más de un año y medio, fruto de un acuerdo del pleno municipal, para elaborar una lista de nombres de mujeres o colectivos femeninos significativos en la historia del municipio ‘pollencí’ con el objetivo de que formen parte del nomenclátor de las calles del municipio y den nombre a edificios públicos. La idea es corregir la discriminación histórica que supone que solo diez calles de un total de 160 entre Pollença, el Moll y Cala Sant Vicenç tengan nombre de mujeres.

La comisión ya ha alcanzado algunos acuerdos y preacuerdos que cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento, pero de momento no se han llevado a la práctica, una circunstancia que genera inquietud entre sus componentes por la «lentitud» de la administración municipal a la hora de ejecutar las propuestas consensuadas. Cuando ya se ha superado la mitad de la legislatura, el Ayuntamiento todavía no ha bautizado ningún espacio urbano con nombre de mujer. De momento solo se ha avanzado en los casos relativos a un parque infantil de Pollença que será bautizado con el nombre de la maestra de escuela Maria Salvat i Bonet y al parque de patinaje del Moll, nombrado con el topónimo de Pedret de Bóquer.

En el ámbito de la comisión mixta también se han acordado otros futuros cambios en el nomenclátor del municipio. Así, la escalonada de la prolongación de la calle Porquer se llamará Teresa Cànaves Pallicer; la prolongación de la calle de la Mar hasta Can Berenguer tendrá el nombre de la calle de les Dones de la Fàbrica; y un ‘carreró’ próximo al colegio Costa i Llobera se bautizará como calle Camp de les Monges.

Por otra parte, la comisión tiene la tarea de cumplir la ley de memoria democrática para eliminar los nombres relacionados con el franquismo y, al mismo tiempo, honrar a las víctimas de la guerra civil en el municipio. Dos ejemplos de ello son la placeta de Can Sionet, hoy sin nombre oficial, que será dedicada a Martí ‘Bonjesús’ y Bartomeu ‘del Lloquet’, asesinados durante el golpe de estado franquista de 1936. Se trata de un acuerdo de pleno adoptado en 2010 y que todavía no se ha cumplido. Por otra parte, en Cala Sant Vicenç, la calle Ruiz de Alda (aviador falangista) se convertirá en la calle de Coves Blanques, cuyo camino fue construido por presos republicanos durante la posguerra.

También se ha propuesto que determinados edificios o equipamientos públicos lleven nombres de mujer, como el PAC de Pollença o la UBS del Moll, que podrían llevar los nombres de Comare Tossera o Comare Mairata. Además, se ha elaborado un amplio listado de mujeres o bien nacidas en Pollença o bien que han trabajado en el municipio que podrían dar nombre a otras calles del municipio. Algunos ejemplos son Antònia Alcal (activista y represaliada en la guerra); Teresa Cànaves (religiosa y enfermera); Magdalena Cifre Cerdà (maestra que fue la primera alcaldesa de la isla, en Lloret); Catalina Cifre ‘llaneta’ (primera presidenta de la banda de música); Xesca Ensenyat (escritora y activista cultural); Clara Hammerl (primera directora de una entidad financiera del Estado); Matilde Leon (enfermera); Maria Martorell (maestra, diseñadora textil y empresaria); o Antònia Salas, la comare Tossera (sanitaria que jugó un papel clave en el nacimiento de varias generaciones de ‘pollencins’).

Por su parte, la regidora de Igualidad y Participación Ciudadana de Pollença, Joana Xamena, admite que la ejecución de los acuerdos de la comisión del nomenclátor arrastra un retraso considerable y atribuye esta cuestión a «motivos administrativos», aunque expresa su «voluntad firme» de llevar a cabo los acuerdos adoptados. «Yo voy insistiendo mucho, pero hay un trabajo administrativo que lleva su tiempo, haremos lo posible para agilizarlo porque todos los expedientes están iniciados, aunque no ejecutados», explica. De momento, no se ha vuelto a convocar la comisión, aunque se compromete a hacerlo «en breve».