MÉS denuncia deficiencias en el sistema de recogida de basuras puerta a puerta de Marratxí

Més per Marratxí ha denunciado las deficiencias en la implantación del sistema de recogida puerta a puerta impulsado por el equipo de gobierno PP y VOX, que, según la formación, se está aplicando sin la planificación ni los recursos previstos en el pliego técnico de contratación.

En un comunicado, Més alerta de que en las primeras fases del servicio —que incluyen Es Figueral, Ses Vinyes de Son Veri, Es Caüll, Sa Cabaneta y Sant Marçal— no se han instalado las Áreas de Aportación previstas, puntos esenciales para depositar los residuos fuera del calendario de recogida.

Asimismo, denuncian que los vecinos de las calles Sa Comuna y Can Domingo se ven obligados a llevar los residuos hasta la calle principal para poder depositarlos.

Sistema

Consultado por este medio, el regidor responsable, Joan Estarellas, ha señalado que únicamente se ha habilitado un punto de aportación en Son Veri, aunque asegura que “los vecinos no lo utilizan”. Estarellas ha afirmado además que la implantación del sistema puerta a puerta “está perfectamente programada” para extenderse progresivamente a todo el municipio.

El regidor también ha confirmado que se está preparando la puesta en marcha del servicio en la localidad de Pòrtol, donde se está construyendo una nueva Área de Aportación. Asimismo, ha manifestado que se informará personalmente a los vecinos de aquellas zonas donde no llegue el camión de recogida, para indicarles los puntos donde deberán depositar sus residuos.