Del baloncesto al Teatre Principal de Inca: Bartomeu Bauçà Arrom será el pregonero del Dijous Bo 2025

El 'sus' a la 'fira de les fires' será el 7 de noviembre a las 20.30 horas

Bauçà ha sido uno de los grandes impulsores del baloncesto en la capital del Raiguer

Virgilio Moreno y Bartomeu Bauçà.

Virgilio Moreno y Bartomeu Bauçà. / Aj

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Inca

Bartomeu Bauçà Arrom será el encargado de pronunciar el pregón del Dijous Bo 2025, que se celebrará el viernes 7 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatre Principal d’Inca. Bartomeu Bauçà, de 54 años, es una persona muy querida y reconocida en la capital del Raiguer. Comprometido con la vida social y deportiva de Inca, Bauçà ha sido uno de los grandes impulsores del baloncesto en la ciudad: en 2012 participó en la creación del Club Bàsquet Ciutat d’Inca, del que ha sido presidente durante doce años, y también es uno de los fundadores del Club Bàsquet Dijous Bo, una entidad que lleva con orgullo el nombre del día más importante de Inca. Su trayectoria deportiva y social le ha llevado asimismo a ocupar cargos de responsabilidad, como la vicepresidencia de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears y su participación como patrono de la Fundació FEBIB 1935, entidad que promueve el aspecto solidario y humano del baloncesto en las islas.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que “Bartomeu Bauçà representa como pocos el espíritu del Dijous Bo: el esfuerzo, el compromiso, la ilusión y el orgullo de ser de Inca. Es un inquer muy querido, especialmente vinculado al tejido deportivo, y estoy convencido de que nos ofrecerá un pregón lleno de sentimiento y amor por nuestra ciudad”.

Concierto

El pregón del Dijous Bo marca el inicio de los actos más esperados de la fira de les fires, una de las celebraciones más emblemáticas de Mallorca. Tras la lectura del pregón, los asistentes podrán disfrutar de una velada musical con el Orfeó l’Harpa d’Inca y el quinteto de la Orquestra de Cambra de Mallorca, acompañados por José Manuel Sánchez y Aina Campaner.

