La lluvia frustra las ferias de Inca y Porreres
La Segona Fira dedicada al ocio y al deporte de la capital del Raiguer ha tenido que suspender algunas actividades al aire libre
J. F. S./ Jaume Rigo
La intensa lluvia que ha caído durante toda la mañana, en menor o mayor intensidad, en toda la isla ha deslucido totalmente la celebración de las ferias otoñales en diversos municipios de la isla, y especialmente en Inca y Porreres.
En la capital del Raiguer, este domingo es el turno de la Segona Fira, dedicada al ocio y al deporte. El mal tiempo ha impedido que esta segunda cita ferial desplegara todo el encanto que estaba previsto y se han tenido que suspender algunos actos del programa que se celebraban al aire libre como el Tast de Ball, que se ha pospuesto al próximo sábado 1 de noviembre, la mostra de ball popular a cargo de la Revetla d’Inca, que estaba programada en la Plaça d’Espanya por la tarde, la Fira del Disc y la exhibición de minimotos de jóvenes pilotos de velocidad. El resto de actividades han funcionado a medio gas porque la meteorología adversa ha restado numeroso visitantes.
En el Claustre de Sant Domingo se ha llevado a cabo la Fireta Gastronòmica Vermut Bo, con talleres gastronómicos de producto local y venta de comestibles de calidad. La actividad no se ha suspendido porque el claustro ofrecía espacios resguardados de la lluvia, pero el número de visitantes ha sido mucho menor al esperado. También ha podido celebrarse el tradicional homenaje a las personas mayores de Inca en la iglesia de Santa Maria la Major.
Por otra parte, la Fira de Porreres también se ha visto afectada por la ligera lluvia que ha caido a primeras horas de la mañana. Sin embargo el mal tiempo no ha desanimado a una cantidad importante de incondicionales. A la tradicional muestra de productes porrerencs en el centro de la villa, se le han unido la exposición de útiles antiguos de labranza en la calle de sa Galla y la de variedad animal junto al Molí de n’Amengual, entre otras. Algunos expositores han permanecido cerrados a causa de la climatología.
