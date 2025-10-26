Costumari Popular
A l’octubre, la lluna creix i el fred neix
Sant Simó i sant Judes Tadeu (28)
Foren dos apòstols de Jesús. Aquest Judes no s’ha de confondre amb Judes Iscariot, també apòstol, el que va trair Crist; tot i això, no coneixem cap infant a qui s’hagi posat de nom Judes. Sant Simó, segons la tradició, era molt gras i exercia l’ofici de drapaire; per això l’havien triat per patró les persones molt grasses i també els drapaires. El seu martiri va consistir a serrar-lo de viu en viu i que, per això, el tenien per patró els serradors. Segons la tradició armènia, Judes va ser martiritzat cap al 65 a Beirut (Líban), juntament amb Simó apòstol. Altres tradicions diuen que van ser morts a Pèrsia. Habitualment són venerats tots dos plegats i la celebració de la seva festivitat és, a l’Església catòlica, conjunta el dia d’avui.
Sant Narcís (29)
Sant Narcís de Girona és un sant venerat a l’Església catòlica, sant patró de Girona. Segons la tradició n’havia estat bisbe. S’ha posat en dubte l’existència real d’aquest sant: alguns creuen que pot ser una mostra de desdoblaments de personalitats reals que es van donar a l’Edat mitjana. En aquest cas, el sant Narcís de Girona s’originaria a partir de sant Narcís de Jerusalem, bisbe de Jerusalem dels segles II-III, la festivitat del qual se celebra també el dia 29 d’octubre. En referència al sant, és conegut pels miracles de les mosques; el 1285, les tropes franceses assetjaven Girona i van aconseguir entrar en la ciutat. A Sant Fèlix, van profanar el sepulcre de sant Narcís, trencant-lo: de dintre van començar a sortir mosques que van picar els francesos, deixant de banda els gironins. Els soldats francesos, espantats, van marxar: les mosques havien mort 4.000 cavalls i 20.000 soldats, encomanant-los algun mal en picar-los. Aquest fet, deia la llegenda, es va repetir en altres setges de la ciutat, sempre protagonitzats per francesos, d’aquí l’expressió: «Per Sant Narcís, cada mosca en val sis».
Sant Alonso Rodríguez (31)
Fou el primer sant declarat per l’Església a Mallorca –ara tenim, a més, santa Catalina Tomàs i sant Juníper Serra; i tant de bo que puguem gaudir de sant Ramon Llull!-. Va ser declarat venerable el 1626. El 1633, el Consell General de Mallorca el va triar com un dels patrons de la ciutat i l’illa. En 1760, Climent XIII va decretar que «les virtuts del venerable Alonso s’havien provat que eren d’un grau heroic», però la supressió de l’orde Jesuïta a Espanya el 1773 va endarrerir la seva beatificació fins al 1825, el 15 de gener. Va ser canonitzat el 6 de setembre de 1887 per Pius IX. La seva vida va ser exemplar i va influir decisivament en la vida dels altres membres de la fundació i dels fidels de la ciutat, que sabedors de la seva santedat, hi anaven a demanar-li consell i orientació espiritual. Varen fer-se famosos l’austeritat i rigor de la seva vida, el seu lliurament a la pregària, l’obediència absoluta i l’absorció pels assumptes espirituals. Va difondre i popularitzar l’Ofici Petit de la Immaculada Concepció. Va morir el 31 d’octubre de 1617 i està enterrat a l’església de Monti-Sion de Palma.
Entra el creixent (29)
I ja som a les acaballes del mes. A finals d’aquest mes solia fer fred, d’aquí la dita que encapçala l’escrit, però si no ho fa així, ni la mosca ni el mosquit finirà, ni molts d’altres insectes que haurien de mancabar. La calor els dona vida i podran continuar criant: un cultiu apropiat per les epidèmies, virosi i malures rares. Ja vàrem dir que aquest era un mes trist i pobre en costums; només cal ressaltar les dues dates clau del cicle agrari: la sembra i la verema. Aquest mes era tengut com un dels millors de l’any per trobar venes i deesses d’aigua, per descobrir fonts i obrir pous, especialment en lluna nova –que dura fins dia 28-, que és quan les aigües revenen cridades per la lluna; aquesta lluna també és la millor per tallar fusta per fer instruments musicals.
Tots Sants (1)
L’Església avui oficia en memòria de tots els sants que varen esmerçar les seves vides en defensa de la fe cristiana; data del s. IX. És una festa dels avantpassats familiars, en la qual es recorden els morts. Es feien tres parts de rosari, tres misses, i les campanes tocaven tota la nit perquè els difunts que no havien assolit encara la pau, trobassin el camí. Durant tot el dia, tots els cementeris de Mallorca s’omplen de gent que duen flors als seus parents difunts. L’horabaixa se celebra una missa al cementeri. També aquest dia els padrins regalen el rosari als fillols i es mengen bunyols.
Costumari
Tots Sants fou un intent de cristianització del vell i arrelat culte pagà a les ànimes.
Antigament, avui, era dia de treva: es deturaven les guerres i es deposaven les armes per celebrar la festa del dia. Al punt del migdia les mestresses feien els llits i els deixaven ben preparats, fins a la mateixa hora de l’endemà per tal que hi poguessin reposar les animetes dels familiars difunts, ja que es creia que visitaven les cases per recollir-ne les oracions que els dedicaven els parents. Així mateix, també se’ls posava un plat a la taula, com si encara fossin vius. Les ànimes se situen preferentment pels racons, d’aquí que la gent anàs molt amb compte a fer gaires moviments, o a fer neteja, per no molestar cap animeta. Aquest dia s’encenia el foc de la llar, es posaven les estores i es treia la roba d’hivern. Els llums que es posen damunt les tombes, a més del sacrifici ofert a les animetes dels traspassats, podria anar destinat a fer-los trobadors el camí de tornada i no s’equivocassin. Els panellets tenen sentit sacramental, com l’altra pastisseria tradicional feta amb farina. Hi ha la creença que aquest dia s’han de menjar magranes: per cada granet es treu una ànima del Purgatori. Antigament, a Mallorca, es menjaven sopes mallorquines i bunyols.
