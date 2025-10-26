Un carrizo de la tradicional fiesta “Alei, Alei” de Capdepera ya forma parte del nuevo Centro de Interpretación de las Fiestas del municipio de Haro de Les, en el Valle de Arán (provincia de Lleida). Haro de Les es uno de los 63 pueblos fallaires de Andorra, Aragón, Cataluña y Francia que celebran anualmente esta tradición que los une y hermana en una fiesta transfronteriza. El acto tuvo lugar anoche durante la inauguración del Museo de Haro de Les, que alberga el centro de interpretación de todas las fiestas del fuego de la cordillera pirenaica, declaradas en 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Para celebrarlo, el municipio organizó numerosos actos con la participación de representantes de las localidades que mantienen viva la tradición de la fiesta del fuego. Entre ellos destacó un taller de elaboración de fallas, en el que participaron los carrizos de Capdepera, trasladados desde Mallorca por una delegación del “Alei, Alei”, acompañada por el regidor de Cultura gabellí, Yannick Wilken.

FOTOS | La fiesta del ‘Alei, Alei’ de Capdepera amplía el legado cultural de las fallas de los Pirineos / B. FONT

Durante el acto inaugural, Wilken intervino en nombre de la delegación gabellina, manifestando su satisfacción por la cálida acogida recibida por parte de los fallaires del Pirineo y expresando su deseo de que, algún día, la fiesta del Alei, Alei pueda formar parte de este conjunto patrimonial inmaterial compartido.

Instantes antes de la inauguración, una comitiva integrada por los representantes de Capdepera y de otras comunidades desfiló hacia el centro cultural para depositar una falla en el centro de interpretación de la fiesta del fuego pirenaica, que a partir de ahora quedará expuesta en el museo del pueblo catalán de Haro de Les.

La Fiesta del Fuego de las Fallas se celebra en el Pirineo desde tiempos inmemoriales. En 2020 se halló un pergamino fechado el 5 de febrero de 1543, que constituye la referencia escrita más antigua conocida sobre esta celebración. Aunque la festividad varía según su localización, todas comparten un mismo espíritu: los participantes bajan desde las montañas hasta la plaza del pueblo con antorchas encendidas —las llamadas fallas— portadoras de un fuego vital y renovador. La celebración culmina con una gran hoguera en torno a un árbol del fuego.

Modalidades

Existen diversas modalidades del rito, tanto en la confección y tipología de las fallas como en la forma de manipularlas, adaptándose a las particularidades locales de cada comunidad. Una diferencia destacable respecto a la fiesta de Capdepera es la fecha de celebración: mientras que la fiesta gabellina del Alei, Alei tiene lugar la Nochebuena (Nit de Nadal), las fallas pirenaicas se celebran en junio, coincidiendo con el solsticio de verano, como una ceremonia ancestral para agradecer a los dioses las cosechas y la llegada del buen tiempo.

Hoy en día, las Fallas del Pirineo son uno de los mayores exponentes del patrimonio cultural de la cordillera, uniendo pueblos y valles en una gran celebración transfronteriza. Ayer, los versos del canto tradicional del Alei, Alei: Alei, Alei, penjant amb un cabell / Anit, anit, un gall farcit / Demà, demà, el mos hem de menjar / Passat demà el mos hem d'acabar", volvieron a ser protagonista en un gran día de la fiesta del fuego de las fallas.