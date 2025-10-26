Casi 200 personas dejaron de fumar en los grupos de los centros de salud
Las mujeres fueron mayoría entre los usuarios que finalizaron el programa
Un total de 546 personas fueron citadas en 2024 para participar en los grupos para dejar el tabaco organizados en centros de salud de Mallorca, en paralelo al programa ‘Respira vida’. De ellas, 390 (71,4%) asistieron a la primera sesión y 236 (60,5% de los asistentes) completaron todo el programa.
Según los datos recopilados por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, 193 personas (81,8% de quienes finalizaron el proceso) consiguieron dejar de fumar. En conjunto, eso representa el 35,3% de todas las personas convocadas inicialmente.
El análisis por sexos muestra una mayor participación femenina. Las mujeres representaron el 57% de las personas citadas en primer lugar y el 59% de quienes asistieron a la primera sesión. También fueron mayoría entre quienes finalizaron el programa (58%) y entre quienes abandonaron el hábito (59%).
En los hombres, el 41% de quienes finalizaron dejaron de fumar, frente al 59% en las mujeres, lo que confirma un mayor grado de éxito entre ellas. Respecto al uso de tratamientos farmacológicos, 137 personas (64% mujeres y 36% hombres) recurrieron a «otros medicamentos», seguidas por 24 que emplearon vareniclina, 18 que usaron terapia sustitutiva con nicotina y 5 que tomaron bupropión.
Un total de 13 personas (7 hombres y 6 mujeres) han mantenido la abstinencia durante al menos doce meses tras completar el programa.
En total, se organizaron 38 grupos de deshabituación del tabaco en los distintos centros de salud de la isla, en el marco de las actividades de Atención Primaria para la promoción de hábitos de vida saludables.
