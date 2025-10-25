Vecinos de Sóller plantean recuperar el peaje del túnel para frenar la masificación turística

El Ayuntamiento de Sóller, a través de la Concejalía de Turismo, ha concluido la segunda fase del proyecto “La visión del residente – Municipio de Sóller”, una iniciativa pionera impulsada en 2024 para convertir la opinión de la ciudadanía en una herramienta útil para la toma de decisiones públicas. Entre las conclusiones más destacadas, los participantes reclaman recuperar el peaje del túnel de Sóller como medida para controlar el flujo de visitantes hacia el valle y combatir la masificación durante la temporada turística.

Esta fase del proyecto se ha desarrollado mediante ocho reuniones sectoriales que han reunido a representantes del comercio, personas mayores, jóvenes, turismo, deporte y sector primario. El objetivo ha sido contrastar los resultados de una encuesta que se realizó anteriormente y concretar propuestas de acción reales.

Las conclusiones reflejan una preocupación generalizada por la pérdida de identidad local y un consenso casi unánime en tres ejes de actuación: vivienda, regulación de la movilidad y protección del producto local.

La vivienda, el problema

La falta de vivienda accesible se percibe como el problema “más central, urgente y estructural”. Los jóvenes lo vinculan directamente con la pérdida de tejido social y la imposibilidad de permanecer en el municipio. Las personas mayores alertan de que el exceso de viviendas destinadas al turismo expulsa a los residentes y rompe los vínculos comunitarios.

Por ello, se exige actuar con firmeza contra el alquiler vacacional ilegal, impulsar vivienda pública de alquiler y desarrollar un Plan General de Vivienda con mecanismos de control de precios.

Otra de las propuestas con mayor consenso es recuperar el control sobre la entrada de vehículos al municipio. La reintroducción del peaje del túnel se plantea como herramienta para limitar el acceso masivo de turistas y coches de alquiler y reducir el colapso urbano en temporada alta. También se reclama que el estacionamiento priorice de forma efectiva a los residentes.

En cuanto al sector comercial y artesanal, los ciudadanos muestran una profunda preocupación por la pérdida de identidad del modelo económico local frente al avance de franquicias. Como respuesta, se propone crear una marca de calidad “Fet a Sóller”, con certificación oficial y controles de autenticidad para proteger a artesanos y productores locales.

Finalmente, los sollerics reclaman mejoras en los servicios públicos básicos: ambulancia operativa las 24 horas, servicios de rehabilitación médica en el PAC para personas mayores, y un mejor mantenimiento e higiene de las instalaciones deportivas.