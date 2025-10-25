«Somos tres palmesanas totalmente abandonadas por su ayuntamiento»

‘Arruix sionistes!’. Con esta exclamación al unísono, Lucía Muñoz, Reyes Rigo y Alejandra Martínez, las tres mallorquinas que formaron parte de la Global Sumud Flotilla, han iniciado este sábado por la tarde su intervención en el acto ‘Manacor per Palestina’ que ha congregado durante toda la jornada a un numeroso público para ver las actuaciones de numerosos grupos musicales y participar en otros actos a favor de la causa palestina en la Plaça Ramon Llull.

En declaraciones a este medio antes de su alocución ante el público, Muñoz ha agradecido la acogida a la ciudad de Manacor, en contraste con la que han tenido por parte de las instituciones de la capital mallorquina. «Somos tres palmesanas que hemos sido totalmente abandonadas por el Ayuntamiento y el alcalde de Palma», ha afirmado antes de instar a los colectivos organizadores a «continuar con las movilizaciones» porque «se están lanzando mensajes para desmovilizar». A su entender, «este acuerdo de paz, entre comillas, en realidad es un plan de aniquilación y urbanización en el que el pueblo palestino no tiene ni voz ni voto ni ningún mecanismo de justicia, y sin justicia no hay paz».

La regidora de Podemos en Palma también ha denunciado las «detenciones a jóvenes comunistas que se han manifestado por Palestina» y ha reclamado que «pare la represión política contra los manifestantes que siguen luchando».

El acto 'Manacor per Palestina' ha llenado de música y reivindicación la Plaça Ramon Llull de Manacor. / Guillem Bosch

Por su parte, Reyes Rigo ha afirmado que la flotilla de la que formaron parte «ha sido un movimiento popular» y ha lamentado que «haya tenido que ser el pueblo el que ha hecho lo que los gobiernos y las instituciones tendrían que haber hecho hace dos años». «Todos somos la flotilla, no solo las que íbamos en los barcos, también toda la gente que se ha movilizado».

En relación a su situación personal, en la que tuvo que quedarse en una cárcel israelí varios días más que sus compañeras acusada de una supuesta agresión, Reyes Rigo ha señalado que es una «anécdota». «Nada que ver con todo lo que sufren los palestinos, que no ven la luz y los están masacrando», ha añadido. Y es que «todavía hay 10.000 presos políticos palestinos, entre ellos niños y niñas».

Alejandra Martínez, por su parte, ha añadido que «la lucha por la liberación de Palestina es la lucha de la humanidad, y no porque es la lucha más urgente, sino porque nos ha recordado muchas cosas que habíamos olvidado, y la primera es que movilizarse sirve para que los gobiernos hagan lo que no quieren hacer». Martínez ha indicado que «solo la gente decente, la clase trabajadora organizada parará este genocidio» y que este movimiento también es una «herramienta de lucha contra el fascismo que va en aumento en Europa», porque «es un movimiento en el que la gente racializada, palestina, árabe, musulmana, tiene voz y se organiza contra la islamofobia».

Por último, ha hecho otro llamamiento a la «movilización» porque Gaza «no está tan lejos de Palma y lo que pasa allí nos afecta como personas». «Lo que necesita la gente de Palestina no es que la salvemos, sino que nuestro gobierno deje de vender armas a los genocidas», ha concluido.