El PSOE critica el estado de las 99 VPO de Santa Ponça y el alcalde responde que hay servicio de mantenimiento

Los problemas de la vivienda en Calvià provocaron los encontronazos más tensos entre el gobierno municipal de Partido Popular y Vox y la oposición socialista en el pleno extraordinario de rendición de cuentas, que se celebró este viernes.

La portavoz municipal socialista, Nati Francés, calificó la vivienda como “la gran ausente” del mandato actual de la coalición de gobierno conservador y reprochó al alcalde haber relegado este asunto a su segunda intervención en el debate.

Según afirmó, las zonas comunes de las 99 viviendas de protección oficial (VPO) de Santa Ponça, cuyas llaves se entregaron el pasado verano, “están abandonadas”. Francés advirtió además de que existen “12 viviendas públicas cerradas” y “las ayudas al alquiler vuelven a llegar tarde”.

También recordó que el Consistorio cedió al Govern varios solares para la construcción de nuevas promociones, “sin que un año después se sepa nada del proyecto”.

El alcalde Juan Antonio Amengual (PP), por su parte, defendió la actuación del equipo de gobierno en materia de vivienda y explicó que “para garantizar el mantenimiento de las VPO de Santa Ponça ha sido necesario contratar un servicio” específico.

Amengual añadió que que en 2025 está prevista “la venta de esas 12 viviendas diseminadas por el municipio por un importe máximo de 1,9 millones de euros”, con el objetivo de “garantizar una gestión ágil y eficaz”.

El alcalde destacó asimismo que el Ayuntamiento trabaja en un plan de vivienda que contempla la identificación de solares para colaborar con promotores privados, así como la contratación de un servicio externo para el estudio de viabilidad de los terrenos seleccionados.También recordó que se han destinado 485.000 euros en ayudas al alquiler.

Plan general para 2026

En el plano urbanístico, el alcalde subrayó el “esfuerzo de agilización de trámites” y afirmó que Calvià “es referencia a nivel balear en cuanto a cumplimiento de la ley” en este sentido. Avanzó que se trabaja en un nuevo plan general para 2026 y reivindicó “la apuesta ante ocho años de desidia”, en alusión al anterior mandato. “Nosotros hemos venido a trabajar y a cumplir”, afirmó.

El PSOE, en cambio, denunció una “falta de planificación urbanística” y criticó la gestión municipal del comercio y la oferta asociada. Señaló que la campaña '7 días, 7 mercados' “ha sido un fracaso organizativo”, mientras que “las playas y servicios municipales están peor que nunca”, con “mamotretos, exceso de sillas y mesas” y “balizamientos tardíos”.

El alcalde cerró el debate reivindicando la gestión del actual gobierno local y señaló que, gracias al impulso municipal y a la colaboración con diferentes administraciones, el municipio se ha beneficiado de una inversión total de unos 60 millones de euros hasta 2026.