El presidente del Orfeó Artanenc, Jaume Cabrer, resume los 40 años de la coral: “Es música y alegría”

El Orfeó Artanenc cumple este año el 40 aniversario de su refundación en 1985, aunque su historia se remonta a 1916, cuando Andreu Ferrer Ginard fundó el primer orfeón bajo el nombre de Orfeó Minerva. La segunda etapa de la formación tuvo lugar en 1952, cuando el Ayuntamiento de Artà impulsó su recuperación, una etapa que se prolongó hasta la muerte del organista Miquel Leu. No sería hasta 1985 cuando un grupo de artanencs decidió reactivar la agrupación coral, que desde entonces no ha cesado su actividad. Actualmente, el Orfeó realiza unos quince conciertos anuales y cuenta con unos treinta miembros. Este sábado 25 de octubre, en el convento de los padres Franciscanos, el coro ofrecerá un gran concierto con la participación de antiguos integrantes para celebrar su cuarenta aniversario.

En estas cuatro décadas, el Orfeó Artanenc ha tenido tres directores: Tomeu Ginard, considerado el artífice del reagrupamiento de los últimos años; Maria Antònia Serra, quien dirigió la formación durante un largo período; y la actual directora, la montuirera Maria Magdalena Oliver.

El presidente del Orfeó, Jaume Cabrer, miembro desde la refundación, repasa la trayectoria de la agrupación. Recuerda las primeras trobades anuales organizadas por la Federación de Corales de Mallorca, en las que actuaron en casi todos los pueblos de la isla, así como los intercambios realizados tanto en Cataluña y Euskadi como en países como Suiza o Alemania.

Cabrer destaca los cambios vividos a lo largo del tiempo. “En los primeros años cantábamos prácticamente las mismas canciones según la época —Pascua, Santa Cecilia o Navidad—. Ahora el repertorio es mucho más amplio y cada concierto es diferente. Incluso cantamos en inglés, algo impensable entonces”.

El presidente también señala las dificultades actuales para mantener la continuidad de los grupos. “Hoy cuesta más encontrar compromiso. Somos un núcleo estable, pero el resto de miembros va y viene, y eso pasa en muchas formaciones musicales. Además, antes había menos oferta cultural; ahora hay tantos conciertos que a veces se solapan. Para que esto no ocurriera tendría que haber alguien que lo coordinara a nivel insular”, reclama.

Tantos años de actividad dan para muchas anécdotas. Su presidente rememora algunas como salir a otros lugares para cantar en un concierto y perderse, llegando tarde a la cita o cuando tenían en la formación un gran solista alemán de mucho renombre y gran nivel musical, al que le tuvieron que pedir, que cambiara el estilo de cantar, porque de lo contrario no se oía al resto de componentes.

Libro

En 2005, Cabrer publicó un libro en el que recogía la historia de los primeros veinte años de esta etapa moderna del Orfeó Artanenc. “Formar parte de esta agrupación y presidirla en los últimos años ha sido muy importante para mí. Me ha dado mucho trabajo, pero también la oportunidad de hacer algo por mi pueblo”, asegura.

Al pedirle, que nos resuma en dos palabras los cuarenta años del Orfeó Artanenc, no lo duda: “Música y alegría”. Y al pedirle como ve el futuro de la formación, asevera, que igual que el de cualquier otra formación de estas características, el futuro será difícil, porque ahora, socialmente, no estila hacer algo a cambio de nada, aunque tengo la esperanza que la sociedad cambie y que se vuelvan a hacer las cosas porque uno tiene ganas de hacerlas y por nada más.