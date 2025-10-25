Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja

Un nuevo vertido de estiércol de gallina realizado esta semana en la finca de Son Venrell (Sineu) por parte de la empresa Avícola Son Perot ha generado numerosas quejas por parte de vecinos de Maria de la Salut. Se trata de un episodio similar al registrado hace varias semanas en el vecino municipio de Sineu, cuando durante varios días los residentes soportaron los malos olores procedentes de la finca. En aquella ocasión, el Ayuntamiento presentó una queja formal ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que envió a inspectores que finalmente no detectaron ningún vertido, según aseguraron.

En esta ocasión sí se han depositado excrementos de gallina en Son Venrell, tal y como han confirmado los alcaldes de ambos municipios vecinos. El alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol (PP), admite que también ha sido alertado por los vecinos y ha podido confirmar que la empresa avícola ha realizado durante toda la semana numerosos viajes en camiones llenos de estiércol para depositar en la finca ubicada entre Sineu y Maria. “Es cierto que el jueves se notaba mucho el olor en Maria porque el viento lo favoreció”, afirma Ferriol, que añade que se trata de un vertido “legal” que también ha sido “vigilado” por la Conselleria, que “está muy encima de esta empresa”.

Por su parte, el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), explica que entre el lunes y el martes pasaron en dirección a Son Venrell “unos nueve camiones de gran tonelaje llenos de estiércol” y que, a partir del seguimiento que ha realizado el Ayuntamiento, “parece ser que han cumplido la normativa que impide mantener los montones de estiércol más de diez días y marca un un máximo de 72 horas para taparlo después de haberlo esparcido”. Mulet añade que este viernes a mediodía “ya estaba todo tapado”. Al parecer, la empresa propietaria ha sembrado cereales y utiliza los excrementos de gallinas de otras explotaciones como abono. “La Conselleria ha estado informada en todo momento”, asegura el regidor ‘sineuer’.

Una imagen del pueblo de Maria de la Salut, donde más se han notado los malos olores. / B. Bergas

Otros vecinos se muestran mucho más críticos con la empresa avícola. Uno de ellos, residente en una finca ubicada entre los dos pueblos del Pla, explicó este viernes que “hace tres o cuatro días se vertieron en la finca que iba a ser destinada a la macrogranja camiones repletos de materia fecal que en otro contexto podría pensarse que es para abonar el terreno, pero no se puede imaginar el hedor que desprende”. Este vecino añade que su casa está ubicada a 1,5 kilómetros de Son Venrell y “no podemos salir de la casa”. “En Maria se huele por todo el pueblo y la gente empieza a ser consciente de que se están vertiendo los desechos animales procedentes probablemente de las otras fincas porcinas y avícolas que tienen”, con la salvedad de que en la finca de Son Venrell “no hay canalización ni impermeabilización del subsuelo para tal efecto”, apunta.

Precisamente, la Conselleria organizó hace varias semanas un acto para promocionar el uso de estiércol animal en el abono de los cultivos por ser “más sostenible y circular” y aseguró que esta práctica está sujeta a una “normativa muy rigurosa, con libros de gestión del estiércol y planes de fertilización”. También instó a los vecinos que padecen los malos olores a ser más comprensivos con esta práctica, aunque en los casos de Sineu y Maria de la Salut los vertidos de Son Venrell han generado alarma e inquietud por el futuro, ya que muchos se preguntan si a partir de ahora la finca recibirá todos los excrementos de las diversas instalaciones ganaderas que explota la empresa en la isla.