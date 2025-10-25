Decenas de vecinos de Pollença se concentran contra la planta de baterías de litio

Siguen las movilizaciones contra la construcción de una planta de baterías de litio en una finca rústica de Pollença. Este pasado jueves por la tarde, un centenar de vecinos se concentraron de forma pacífica cerca de la parcela de Llenaire donde se prevé habilitar la planta para expresar su rechazo al proyecto con carteles en los que podía leerse ‘Stop planta de bateries d’ion liti’. El acto fue secundado por el alcalde de Pollença, Martí March, y otros miembros del equipo de gobierno PSOE-Més.

La concentración es uno de los primeros actos de protesta que los vecinos afectados planean llevar a cabo en las próximas semanas, tal y como decidieron en la asamblea celebrada el miércoles en el Club Pollença, en la que criticaron la falta de información previa sobre este proyecto por parte de la promotora, una empresa con sede en Sevilla a la que acusan de “escaso interés y sensibilidad hacia los vecinos” del municipio a pesar de que hay residentes que viven a escasos cinco metros de distancia con respecto al solar donde se contempla la planta energética.

En un folleto entregado a los participantes de la citada asamblea, los vecinos afectados explican que la parcela de 3.000 metros cuadrados está catalogada como suelo rústico y está destinada a “usos agrarios, ganaderos y de conservación”, y no a la instalación de infraestructuras industriales “de alta complejidad y riesgo” como una planta de baterías. “Estos sistemas son conocidos por la fuerte contaminación electromagnética que generan, afectando a las personas que están en contacto próximo con ellos y cuya exposición excesiva aumenta el riesgo de leucemia, cáncer de mama o tumores cerebrales”, explican. También producen una elevada contaminación acústica y lumínica “especialmente por la noche”, lo que también podría afectar a la fauna.

El actual alcalde Martí March y su hermano, el exalcalde Miquel Àngel March (ambos en el centro de la imagen, con camisa clara), apoyaron la protesta. / D. M.

Tal y como han difundido a través de las redes, el solar está a 80 metros del torrente de Sant Jordi, por lo que se ubica en una zona inundable, y también presenta un elevado riesgo de incendio como el vivido en la planta Moss Landing de California en enero de 2025, que tardó varios días en extinguirse por completo. “El litio no puede apagarse con agua porque reacciona de forma violenta y peligrosa”, añaden.

Por otra parte, también expresan su preocupación por el impacto del proyecto sobre la carretera de acceso MA-220, que “no está preparada para soportar el peso de las máquinas ni de los contenedores”, teniendo en cuenta que cada batería tiene un peso de 35 toneladas. Los residuos que se generarán son otro motivo de inquietud vecinal, así como el futuro de la parcela cuando las baterías de litio terminen su vida útil, que oscila entre 10 y 20 años. “¿Quién nos asegura que la zona no seguirá afectada?”, se preguntan.

Tal y como publicó este diario, los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas en contra del proyecto y preparan una batería de alegaciones para tratar de frenarlo.