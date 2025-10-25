Calvià entrega los premios Rei en Jaume en una edición con récord de participación

El Ayuntamiento de Calvià celebró este pasado viernes la XXIII edición de los Premios Rei En Jaume en la Sala Palmanova, con la participación de 327 obras en total, en un año que han vuelto a superarse las marcas de participación. Los galardones de honor de este año han recaído en el empresario Miquel Jaume —Trui—, la profesora e impulsora del movimiento coral Concepció Oliver, y el escritor Juan Manuel de Prada.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, afirmó que "trabajamos para que estos premios sean, ante todo, más abiertos y plurales. Queremos que la cultura que representamos sea un espejo de la sociedad que somos: diversa, rica y acogedora".

Los ganadores de esta XXIII edición han sido los siguientes: Silvia Prió ganó el premio de Fotografía con su obra Les trementinaires. El jurado seleccionó su obra de entre 59 presentadas, destacando su originalidad, profundidad conceptual y sensibilidad en la ejecución. Doralice Souza Yurramendi fue la ganadora del premio de Pintura con su obra Somewhere over the rainbow. La pieza, elegida entre 46 cuadros, evoca el viaje mítico hacia Ítaca y la búsqueda interior. Antònia Santandreu Servera y Francesca C. Cabot Clar ganaron el premio de narrativa en catalán con su novela No m'en record, que se impuso entre 15 obras presentadas. Santiago Casero González, bajo el seudónimo de Fructuosa Nakamura, se llevó el premio de narrativa en español por su novela La noche de la criatura. La obra fue elegida entre 71 propuestas. Víctor Vila Ramírez ganó el premio de Poesía en catalán por su obra El món, la cual fue seleccionada entre 17 poemarios. Manu Ramos Boría se ha impuesto en el premio de Poesía en español conCanción de los latidos, premiado entre 112 obras.

Como novedad, también se ha entregado el premio de Narrativa joven que ha recaído en Inés Pizarro por su relato La colonia de mamá, una historia conmovedora y profunda. Junto a Pizarro, se ha otorgado la mención del jurado en la categoría a Àngela Boixeda. También han merecido mención especial del jurado Aranzazu Miró (Narrativa en catalán), Tatiana Beca (Poesía en español), además de Xesca Martorell, Antonio Crespo y Jorge Cabral, estos tres en la categoría de Pintura.

Especialmente emotivos han sido los momentos de entrega de galardones de honor a Miquel Jaume y a Concepció Oliver. Juan Manuel de Prada ha querido mencionar en su parlamento de agradecimiento a la poeta Ana María Martínez Sagi, figura en la que centró su tesis doctoral publicada bajo el título El derecho a soñar, texto considerado por la crítica como «monumental».