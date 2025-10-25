Más de 800 personas participan en la primera Diada de Ball de Saló para mayores

El Camp Municipal d'Esports de Campos se ha convertido hoy en una gran pista de baile con motivo de la primera Diada de Ball de Saló para personas mayores, organizada por el Consell de Mallorca. Más de 800 personas de diferentes municipios de la isla se han reunido para disfrutar de una jornada llena de música, movimiento y buen ambiente. Han participado tanto asociaciones de gente mayor de toda Mallorca como participantes individuales, hecho que ha convertido el día en "un espacio abierto y participativo", explica el Consell.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidencia, Toni Fuster, han asistido a la inauguración de la jornada junto con la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño. El presidente ha destacado que «esta Diada es una muestra de la vitalidad y de las ganas de participar de la gente mayor de Mallorca. El baile es una forma de expresarse, de compartir y de mantener vivo el vínculo social, y desde el Consell queremos seguir impulsando iniciativas que fomenten esta energía positiva».

La jornada incluye una comida de hermandad para compartir experiencias entre los participantes, así como una coreografía final conjunta que sirve de clausura festiva para un día dedicado al baile. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de actividades socioculturales impulsado por el departamento de Presidencia del Consell de Mallorca.