Pollença intensifica la campaña contra la planta de baterías de litio: “Nos afecta a todos”

Los vecinos más afectados de forma directa por la posible instalación de una planta de baterías de litio en suelo rústico de la zona de Llenaire, en Pollença, tratan de implicar a toda la ciudadanía del municipio mediante una campaña de recogida de firmas contra el proyecto, con el argumento de que este “afecta a todos” los residentes del municipio del Nord porque su impacto “va más allá” de las consecuencias que pueda tener la futura planta industrial a nivel paisajístico.

El Club Pollença acogió este pasado miércoles una asamblea de ciudadanos con el objetivo de ofrecer información sobre un proyecto del cual denuncian que se ha tramitado con mucho secretismo para frenar la movilización popular. Durante esta reunión, los integrantes de la nueva asociación vecinal que está en trámites de ser formalizada decidieron intensificar las acciones ciudadanas contra la planta de baterías, ya sea con una recogida de firmas en la que invitan a participar a todos los residentes del municipio, como con la presentación masiva de alegaciones en contra del proyecto, a pesar de que estas deberán elaborarse a contrarreloj porque el plazo de exposición pública finaliza a mediados del próximo mes de noviembre.

Además, se ha elaborado un tríptico informativo que ya se ha viralizado en el municipio ‘pollencí’ en el que se enumeran los principales impactos que, según estos vecinos, tendrá el proyecto previsto en una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada entre Pollença y el Moll.

Durante la reunión se ofreció información sobre el proyecto y se decidieron acciones reivindicativas. / DM

Según los principales afectados, la planta “tendrá muchas consecuencias negativas” que se sufrirán “en todo el pueblo” y no solo en las fincas vecinas. Entre las más graves figuran la contaminación lumínica y también los efectos tóxicos que la actividad prevista podría tener sobre el suelo, los pozos ubicados en el entorno, la flora, la fauna y el torrente de Sant Jordi que discurre a escasos 80 metros de la finca donde se contempla la construcción de la planta. Su proximidad con el torrente implica que la parcela esté ubicada en una “zona inundable” que ya ha sufrido algunos episodios de inundaciones como el registrado en el año 2018, cuando el agua se desbocó del torrente anegando todas las fincas aledañas.

Además, también denuncian que el proyecto “no respeta la normativa de suelo rústico” y que la actividad que se llevará a cabo en la planta favorece la aparición de enfermedades graves como el cáncer o el alzheimer. Por otra parte, aseguran que “en caso de incendiarse no podrá extinguirse el fuego”.

El alcalde March insta a alegar contra el proyecto

El alcalde de Pollença, el socialista Martí March, presente en la asamblea ciudadana celebrada en el Club Pollença, instó a presentar alegaciones contra el proyecto en unas declaraciones recogidas por la televisión autonómica IB3. “Pensamos que si hacemos alegaciones y un sector de la sociedad civil está en contra, es evidente que tanto el Govern como la empresa (promotora) tendrán que hacer una reflexión”, señala March.

El alcalde añade que el proyecto “está en manos” del Govern, cuyas “decisiones” en cuestiones relacionadas con el territorio “son muy discutibles y criticables”, a su entender. También ha apoyado el trabajo que realizan los vecinos y los estudios que están en marcha para tratar de reunir argumentos contrarios al desarrollo de esta planta de baterías de litio. “Son serios y rigurosos, y van a favor del bien común”, ha apuntado.

La planta de almacenamiento ‘Jilguero ST1’ está en una fase administrativa avanzada. Actualmente, está pasando el trámite de información pública para la solicitud de proyecto de interés industrial estratégico, así como las autorizaciones administrativas previa, de construcción, de evacuación y declaración de impacto ambiental. Se trata de una planta de baterías de litio que una empresa con sede en Sevilla ha proyectado en la zona de Llenaire, en una parcela de 3.000 metros donde se pretende instalar 16 unidades de contenedores donde se albergarán las baterías, con una capacidad total de 40 Mwh. La planta incluye la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías para su inyección en la red de distribución. El proyecto contempla también la habilitación de dos ‘power station’ con un transformador, entre otros elementos como una línea de evacuación que se habilitaría en el camí de Llenaire.