El informe favorable del parque fotovoltaico de Son Bonet desata la indignación vecinal y política en Marratxí

La reciente declaración de impacto ambiental favorable por parte del Govern al parque fotovoltaico promovido por AENA en Son Bonet ha reactivado la polémica y ha desatado una ola de indignación en es Pla de na Tesa. La plataforma vecinal Pulmó Verd, que ya había logrado archivar el proyecto en 2023, ha manifestado su sorpresa y anuncia nuevas movilizaciones ante lo que consideran una "inacción" política por parte de las instituciones. El solar en disputa, propiedad de AENA y situado cerca de las viviendas, fue durante años el campo de fútbol de la localidad y, más recientemente, se había transformado en un pulmón verde gracias a la plantación de árboles por parte de los propios vecinos.

Este giro inesperado ha devuelto el conflicto a su punto de partida, especialmente tras el archivo del megaproyecto fotovoltaico en 2023 por parte del Govern, lo que había sido interpretado como una victoria por la plataforma y los vecinos. La reactivación de la iniciativa por AENA en septiembre de 2025 y la subsiguiente declaración favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente, sin información previa a la plataforma, ha dejado a los opositores en la misma situación que hace seis años, criticando la falta de intermediación de las instituciones locales. En respuesta, los representantes de Pulmó Verd han anunciado que no se rendirán y que, como primera medida, han solicitado una audiencia con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. También han anticipado que en las próximas semanas se convocarán nuevas movilizaciones para retomar la presión social.

Por su parte, el Ayuntamiento de Marratxí ha emitido un comunicado para confirmar que mantiene su postura de rechazo al proyecto. El Consistorio ha manifestado una oposición "firme y unánime" respaldada por los vecinos, argumentando que la instalación del parque supondría la privación de un espacio de uso público reconocido en el planeamiento municipal, afectando a la calidad de vida de los residentes. El Ayuntamiento ha prometido continuar su oposición en todas las instancias políticas, sociales y judiciales, aclarando que su rechazo no es a las energías renovables en sí mismas, sino a que se sacrifique un espacio verde tan valorado.

A pesar de la reciente declaración favorable, el futuro del parque fotovoltaico sigue siendo incierto y está pendiente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Este conflicto, que enfrenta a una empresa pública y a la comunidad local, se mantiene abierto, con las posturas radicalmente opuestas y un nuevo capítulo de movilizaciones a la vista.

En el ámbito político local, la formación Més per Marratxí ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno municipal para defender los intereses de los vecinos de es Pla de na Tesa y espera contar con el apoyo del resto de los partidos. Por su parte, el PSOE también se ha manifestado en contra del proyecto fotovoltaico. El líder socialista local, Miquel Cabot, ha exigido al alcalde de Marratxí que "actúe de manera eficaz contra el proyecto" y ha criticado por "insuficiente" que haya enviado una carta al Ministerio. Los socialistas consideran que se necesita la "implicación activa" de todas las instituciones, Ayuntamiento, Consell y Govern, para frenar la tramitación del parque "tal y como se hizo en la anterior legislatura".

El proyecto contempla la instalación de 32.000 placas solares en una superficie de 26 hectáreas con el objetivo de proveer de energía a las instalaciones aeroportuarias.