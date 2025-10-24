Inca inicia las obras de la nueva ampliación del cementerio municipal
Inca
El Ayuntamiento de Inca ha iniciado las obras para la nueva ampliación del cementerio municipal, que cuenta con un presupuesto de casi 1,18 millones de euros para aumentar la capacidad del recinto y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad. Las obras implican una nueva edificación con nichos, la creación de nuevos espacios y la mejora de los existentes.
Cuatro edificios
La obra proyectará cuatro edificios con las mismas dimensiones que contarán con 30 columnas de 4 nichos cada una y 30 osarios en cada construcción, lo que supone un total de 480 nichos y 120 osarios.
El plazo de ejecución de las obras es de un año, aunque el cementerio continuará funcionado con total normalidad.
