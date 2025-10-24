El GOB denuncia al Ayuntamiento de Sóller por utilizar grava reciclada en aparcamientos en rústico

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha anunciado que interpondrá una denuncia formal contra el Ayuntamiento de Sóller por el vertido de asfalto reciclado y la denominada "ecograva" sobre los huertos de Can Tinet y Los Naranjos. Estos terrenos, catalogados como suelo rústico común, han sido alquilados por el consistorio para destinarlos a aparcamientos disuasorios temporales.

El GOB considera "muy grave" la actuación, que supone la destrucción de huertos fértiles y el vertido de materiales impropios en suelo agrícola. La justificación del Ayuntamiento para el vertido, que es "acabar con el barro" que se forma en días de lluvia, es catalogada por la entidad como un "engaño a la ciudadanía" y un claro ejemplo de greenwashing institucional.

Los aparcamientos ubicados en suelo rústico en Sóller. / Joan Mora

La actuación se ha amparado en el polémico "decreto de simplificación administrativa", impulsado por el Govern de Margalida Prohens. Esta norma permite usos provisionales en suelo rústico sin la obligatoriedad de una evaluación ambiental ordinaria o simplificada, una circunstancia que, según el GOB, abre la puerta a la degradación del territorio.

Para los ecologistas, la gravedad de la medida reside en el material utilizado. El asfalto reciclado o "ecograva" puede contener residuos de obra como aluminio, microplásticos, vidrios y otros restos no biodegradables, lo que representa “un riesgo directo para el suelo, las aguas subterráneas y la salud ambiental de la zona”, ubicada junto a la carretera de Desviament.

Vertidos

El GOB sostiene que los vertidos en Sóller incumplen diversas normativas, entre ellas la Ley de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares, la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que protegen el suelo rústico y prohíben el depósito de residuos de construcción en suelo no autorizado.

La entidad recuerda que este caso se suma a un patrón ya denunciado en otros municipios, como Alcúdia, donde el Ayuntamiento intentó habilitar aparcamientos en rústico sin proyecto técnico ni evaluación ambiental, también al abrigo del mismo Decreto Ley. El GOB insiste en que la normativa solo prevé actuaciones en suelos rurales susceptibles de transformación a suelo urbanizable, lo que no aplica a los huertos de Sóller.

El GOB exige la retirada inmediata de los materiales vertidos, la restauración del suelo agrícola afectado, una evaluación ambiental independiente y la revisión del modelo de aparcamientos temporales en el municipio. La denuncia formal se presentará ante la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental y el Consell de Mallorca.