Festival de globos en Mallorca: El cautivo nocturno de Capdepera se adelanta a este viernes por el mal tiempo
El espectáculo de luces, fuego, colores, láseres, música y coreografía se celebrará a partir de las 18 horas en el polígono de Capdepera
Las condiciones meteorológicas han marcado el festival de globos de Mallorca que estos días se celebra en Capdepera. El jueves las fuertes rachas de viento obligaron a suspender los dos vuelos previstos, algo que no ha sucedido este viernes. Así esta jornada el Llevant se llenará de globos aerostáticos que engalanarán el firmamento. Los vuelos previstos son a las 8 de la mañana y a las seis de la tarde. A esta hora, también se celebrará el que debía ser el espectáculo de clausura del Festival Internacional de Globos Aerostáticos IBBF Mallorca, un cautivo nocturno que no dejará indiferente a nadie. La cita será hoy, 24 de octubre, a las 18 horas en el polígono de Capdepera.
Se trata de un evento innovador y sorprendente. Será un espectáculo de luces, fuego, colores, láseres, música y coreografía, en el que los globos se sincronizarán con una banda sonora creada especialmente para la ocasión. El objetivo es fusionar arte, tecnología y emoción, transformando el cielo de Capdepera en un auténtico escenario aéreo, donde cada globo será parte de una coreografía visual al ritmo de la música y las llamas de los quemadores.
La organización del festival ha decicido adelantar este prometedor espectáculo a este viernes por la tarde debido a que el domingo los pronósticos meteorológicos dan precipitaciones durante toda la jornada.
